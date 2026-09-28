Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 19. Karadeniz OffRoad Kupası 2. Ayak Yarışları, Ünye'de gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden yarışçıları ve otomobil sporları tutkunlarını Ordu'da buluşturan organizasyonda, zorlu parkurda kıyasıya mücadele yaşandı. Adrenalin dolu yarışları çok sayıda sporsever yakından takip etti.

OFFROAD TUTKUNLARININ ADRESİ BU KEZ ÜNYE OLDU

Ünye'de düzenlenen yarışlarda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler adına özel bir kupa da verildi.

Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası'nı, yarışların en hızlı ekiplerinden pilot İsa Yaşar ve co-pilot Ahmet Köseoğlu kazandı. Yarış boyunca zorlu parkurlarda mücadele eden pilotlar, performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ünye'de iki gün boyunca devam eden organizasyon, hem yarışmacılara hem de otomobil sporlarına ilgi duyan vatandaşlara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.