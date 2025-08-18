Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hızlandırma programlarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi (YKS) ve Ali&Nazile Yıldız Çınar Akademi (LGS), 2025-2026 eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapmak ve sınav hazırlık sürecini desteklemek amacıyla ağustos ayında hızlandırma programları düzenliyor.

8 VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ

8. sınıf öğrencileri 18 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında hafta içi Ali&Nazile Yıldız Çınar Akademi’de, 12. sınıf öğrencileri ise aynı tarihlerde Çınar Akademi hizmet binasında hızlandırma programına katılacak. Program, her iki grup için de 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞARI YOLCULUĞUNDA DESTEK

Program kapsamında öğrencilerin temel konu tekrarlarını yapmaları, sınavlara hazırlık sürecinde erken ve etkili bir başlangıç yapmaları, motivasyon ve akademik disiplinlerini artırmaları hedefleniyor. İzmit Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hazırlanan bu programla gençlerin başarı yolculuğuna destek olmayı amaçlıyor.