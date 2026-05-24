Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali'nin 23 Mayıs'ta gerçekleşen son çekilişinde, 5 bilen 3 talihli toplamda ekstra 10 milyon TL kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Milyonerler Festivali' 2-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 çekilişle 287 talihliye toplamda 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Kurban Bayramı'nda dayanışma köprüsü kurulacak
İstanbul Bakırköy'den, Karabük Merkez'den ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 5 milyon 88 bin 355 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 1 milyar 46 milyon 113 bin 200 TL'lik büyük ikramiyesi hem Çılgın Sayısal Loto'nun hem de Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne kadarki en yüksek ikramiye tutarı olarak öne çıktı.

