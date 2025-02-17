Çılgın Sayısal Loto’da iki talihli ekstra 10 milyon TL kazandı.ANKARA (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen altıncı çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.

‘Milyonerler Festivali’nin altıncı çekilişine biri Zonguldak Gökçebey’den, diğeri de Milli Piyango Online’dan oynayarak katılan 5 bilen iki talihli, kişi başı 6 milyon 295 bin 168 TL ikramiyenin sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye rekor kırarak 605 milyon TL’yi aştı.