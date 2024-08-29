Çiğli Belediyesi tarafından engelli bireyler için açılan kurslara katılan çocuk ve gençler sosyalleşerek, fiziksel ve ruhsal anlamda kendilerine iyi gelen aktivitelerde bulunuyor. Özel çocukların sosyal yaşama entegre olması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın spor yapma imkanlarını artırmak ve onların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çeşitli spor eğitimleri düzenliyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında; hareket eğitimi, taekwondo, yüzme, masa tenisi, basketbol, tenis ve badminton branşlarında; Otizm, Down Sendromu, Serebral Palsi, uzuv eksikliği ya da boy kısalığı yaşayan özel bireyler için uzman antrenörler eşliğinde eğitimler veriliyor. Kurslara katılan özel bireyler aldıkları spor eğitimleri sayesinde bir yandan kas iskelet sistemini güçlendirirken diğer yandan oldukça hareketli ve eğlenceli anlar yaşıyor.

KURSLara yoğun ilgi

Haftanın belirli gün ve saatlerinde gelen öğrenciler, engel gruplarına göre kendilerine uygun branşta ücretsiz olarak spor yapıyor. Mevcut kurslara yoğun katılım yaşanırken, açılan branşlara katılım sağlamak isteyenler 444 3 552 numaralı hattan iletişime geçerek bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “TÜM ÇOCUKLARIMIZIN SPOR YAPMA İMKANLARINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Çiğli Belediyesi olarak, özel bireylerimizin spor yapma imkanlarını artırmak ve onların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çeşitli spor eğitimleri düzenlediklerini vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Özelikle hareket eğitimi, taekwondo, yüzme, masa tenisi, basketbol, badminton ve tenis gibi branşlarda özel çocuklarımız için kurslar açtık. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de fiziksel ve mental gelişimlerini destekleniyor. Çiğli Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin spor yapma imkanlarını artırmak ve onların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimiz sürecek. Çiğli’de yaşayan tüm çocuklarımızın spor yapabilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.