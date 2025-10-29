Çankaya Belediyesi, içerisinde Emekli Lokali, Kent Bostanı ve spor alanları bulunan Çiğdem Emekli Kampüsü'nü hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Nerede bize ihtiyaç varsa; bu devletin işidir, bu belediyenin işidir, bu hükümetin işidir, bu bakanlığın işidir demeden yurttaşlarımızın yanında, dayanışma içerisinde olmaya özen gösteriyoruz.'

Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Emekli Lokalleri'nin sayısını artırıyor. Çiğdem Mahallesi'nde kısa sürede yapımı tamamlanan Emekli Kampüsü, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde hizmete açıldı. Başkan Güner'in seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Kampüsü; Emekli Lokali, Kent Bostanı ve spor alanlarıyla Çankaya'nın yaş almış yurttaşlarına hizmet verecek.

Emekli Kampüsü'nün açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Gülşah Deniz Atalar, Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Parti Meclisi Üyeleri, Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı, Altındağ, Çankaya ve Mamak ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda Çankayalı katıldı.

KLASİK BELEDİYECİLİK YAPMIYORUZ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 'Güzel bir sonbahar günündeyiz, bir yandan yaprak dökülüyor bir yandan da yine güneş açıyor, aslında hayatımız gibi' diyerek başladığı konuşmasında, 'İçinden geçtiğimiz bugünlerde de ülkemiz için hepimiz için aslında benzer duyguları yaşıyoruz. Bazen olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazen güzel gelişmeler, güzel haberler alıyoruz' dedi.

Bugünlerde herkesin en büyük sorunun, ekonomik ve sosyal yaşamdaki mutsuzluk ve buhran haline dikkat çeken Başkan Güner, 'Vatandaşlarımız da aynı duyguları yaşıyor belediyelerimiz de. Ama bunu görenler kadar görmeyenler de var. Bizler yaptığımız çalışmalarla, icraatlarla klasik belediyecilik hizmetleri; evet yol yapılır, asfalt atılır kaldırım döşenir. Bir yandan da bazen ufak dokunuşlarla yurttaşlarımızın yaşamını güzelleştirmeyi, kolaylaştırmayı arzuluyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bu amaçla; göreve geldiğimiz günden bu yana her gün yaklaşık bin yurttaşımızın ucuz, ekonomik şekilde sağlıklı gıdaya erişebileceği beslenme imkânı sağlayan lokantalarımızı açtık. Kent lokantalarımızda Çankaya'da her gün yaklaşık bin yurttaşımıza hizmet veriyoruz' diye konuştu.

GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ

Gençlerin umutsuz olmaması için geleceklerine dair destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Güner, 'Gençlerin öğrenim yaşamında karşılaştıkları ekonomik sorunlara bir nebze destek olsun diye her gün 2 bin üzerinde üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemiz yine aynı şekilde sadece Çankaya sınırları içerisinde 3 binin üzerinde üniversite öğrencisine Gençlik Sofrasıyla destek oluyor' dedi.

Çankaya'ya örnek bir modern Gençlik Merkezini hep birlikte kazandırdıklarını belirten Başkan Güner, 'İçerisinde podcast stüdyoları, konferans salonu, sinema salonu, etüt alanları derslikler, açık ve kapalı çalışma alanlarının kafeteryasının olduğu modern bir Gençlik Merkezini kazandırdık. Yine Büyükşehir Belediyemizin de Gençlik Merkezleri mevcut. Yarın da Kızılay'da Meydanı'nın hemen yanı başında bir gençlik merkezini daha hep birlikte açacağız açıyoruz' şeklinde konuştu.

SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERDİK

Bahçelievler'de Emekli Lokali açarak büyüklere vefa gösterdiklerini ifade eden Güner, 'Bugün en çok da artık maaş denemeyecek seviyedeki emekli maaşıyla hayatını, geçimini sürdürmeye çalışan emeklilerimizin vefaya, desteğe ihtiyacı var. Onların yanında oluyoruz. Emekli Lokalimizin yanı sıra seçimden önce söz verdiğimiz gibi yürüyüş alanlarının, spor alanlarının, mini amfisinin, bostan alanlarının olduğu kampüs biçimindeki bu alanı hayat geçiriyoruz. Çiğdem Mahallemizde bu yönde bir talep ve ihtiyaç vardı. Uygun bir alan da bulununca biz de elimizden gelen katkıyı koyduk. Bugün bu tesisi ilçemize ve mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ ZORLUĞA RAĞMEN YURTTAŞIMIZIN YANINDAYIZ

'Sadece ekonomik, sadece sosyal anlamda değil sanatsal anlamda da Çankaya'nın yıldızı parlasın istiyoruz' diyen Başkan Hüseyin Can Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

'Atatürk Sanat Merkezimizin inşaatını tamamladık ve geçtiğimiz günlerde coşkulu biçimde hep birlikte açılışını gerçekleştirdik. 20-29 Ekim Cumhuriyet haftası boyunca sanatsal etkinliklerle de temeli kültür olan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık, kutluyoruz.

Bundan sonra da elbette ki çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek. Nerede bize ihtiyaç varsa; bu devletin işidir, bu belediyenin işidir, bu hükümetin işidir, bu bakanlığın işidir demeden gerek Ankara Büyükşehir Belediyemiz, gerek diğer 16 ilçe belediyesi olarak bizler elimizden gelen her yerde her türlü zorluğa rağmen yurttaşlarımızın yanında, dayanışma içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Yarın Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayacağız, Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet'i kuranlar, bu memleketi kurtaranlar, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun Çankayası diyoruz'

CHP İl Başkanı Ümit Erkol da, emeklilerin sosyalleşmesine, yaşama aktif katılımına olanak sağlanmasının önemini belirterek, 'Hüseyin Can Başkan'a ve Mansur Başkan'a emeklilere olan destekleri ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine açılışını yaptığımız Atatürk Sanat Merkezi gerçekten yalnızca Çankaya değil Ankara'ya çok yakışan Ankara'nın çok büyük bir ihtiyacını karşılayan bir merkez oldu' dedi.

'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ KENTTE YAŞAYANLARI MUTLU ETMEK'

Atatürk Sanat Merkezi'nin hizmete açılmasına değinen ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanlarının felsefe olarak şehri betonla doldurmak yerine değerli alanları sanatla, kültürle ve yeşille buluşturmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

'Belediye başkanının görevi, nasıl 7'den 70'e kadar herkesin taleplerine cevap vermek ve kentte yaşayan insanları mutlu etmekse, burada da emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik güzel bir hizmet yapılmış oldu. Ben kendisini tebrik ediyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.'

TAŞÇIER'DEN GÜNER'E TEŞEKKÜR

Çankaya Belediye Başkan Adayı iken Hüseyin Can Güner'in 'Parla Çankaya' sloganıyla yola çıktığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ise, 'Bir buçuk yılda kent lokantalarıyla, gençlik merkezi ile öğrenci yurdu ile gece kreşleriyle toplumun her kesimine ve tüm sosyo ekonomik kesimlere hitap eden çalışmalarıyla gerçekten de Çankaya'yı parlatan ve bu nedenle sosyo ekonomik gelişmişliği en iyi ilçe yapan ve ekonomik olarak Türkiye'nin en iyi ilçesi yapmada katkıda bulunan Sayın Hüseyin Can Güner'e bir Çankayalı olarak teşekkür ediyorum' dedi.