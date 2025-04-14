Sivas’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Gürün başta olmak üzere birçok bölgede don olayı yaşanması neden oldu. Özellikle kayısı ve ceviz üretiminin yapıldığı bölgede, çiftçilerin ürünleri büyük oranda zarar gördü.ANKARA (İGFA) - Sivas’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Gürün başta olmak üzere birçok bölgede don olayı yaşanması neden oldu.

Çiftçilerin ürünleri büyük oranda zarar gördü. Çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi ve varsa icra ile haciz işlemlerinin durdurulması gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan soğuk hava ve beraberindeki don felaketi, tarım sektörünü adeta felç etti. İç Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den Marmara’ya kadar birçok bölgede erken çiçek açan meyve ağaçları don nedeniyle büyük zarar gördü.Tarımınsadece üreticilerin geçim kaynağı değil, aynı zamanda 86 milyon vatandaşın sofrası olduğunu vurgulayan CHP Karasu, “geçmiş olsun” dileğini ileterek don felaketin ardından üreticilerin yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu.

TARSİM’E BAKILMASIN

“Tarım sigortası (TARSİM) yaptırmış ya da yaptıramamış üreticilerimizin gördükleri zararlar, zaman yitirmeden il ve ilçelerde derhal kurulması gereken ‘Hasar Tespit Komisyonları’ aracılığıyla ortaya konulmalıdır” diyen Karasu, Sivas’ta da üreticilerin perişan olduğunu vurguladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, bazı geceler sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Sivas’ta özellikle, ceviz üretimi yapılan ve kayısı üretiminde Türkiye genelinde ilk 10’agiren Gürün’de kayısı ağaçlarını don afetinin vurduğunu ve ağaçlardaki çiçeklerinin yandığını söyledi.

TÜM BORÇLARI ERTELEYİN

“Yiyecek kayısımız bile” kalmadı diyen üreticilerin, destek beklediğini vurgulayan Karasu, “Felaketin adı tam olarak konulmadan, çözüm üretilemez! Zaman yitirmeden afetten zarar gören tüm bölgeler afet bölgesi ilan edilmeli ve üreticilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları; SGK prim borçları ve elektrik borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. İcra işlemi ile karşı karşıya olan çiftçilerimizin de icra ve haciz işlemleri mutlaka durdurulmalıdır.Bugün alınmayan her önlem, yarın hem üreticide iflasaiflasa neden olacak, hem de tüketicide zamla karşılık bulacaktır” diye konuştu.