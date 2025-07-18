Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 735 milyon 183 bin TL’lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik yeni bir destekleme ödemesi müjdesi verdi.

“Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticimizi destekliyoruz” diyen Bakan Yumaklı, 1 milyar 735 milyon 183 bin TL tutarındaki ödemenin 18 Temmuz 2025 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.