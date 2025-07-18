Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları belirlendi. Döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğer kredilerde yüzde 0 olarak tespit edilen oranlar, faktoring ve finansal kiralama şirketlerine yurt içinden sağlanan döviz kredilerinde de yüzde 0 olacak.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranları yeniden düzenlendi.

Karara göre, döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı yüzde 1, diğer kredilerde ise yüzde 0 olarak uygulanacak. Faktoring ve finansal kiralama şirketlerine yurt içinden sağlanan döviz kredilerinde de KKDF oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Karar, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesine dayanılarak alınırken, kararın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.