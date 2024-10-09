Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüpleri, bilgievleri ve gençlik merkezinde görev yapan öğretmenler, ‘Kişisel Kurumsal Engellerle Mücadele, Vizyoner Liderlik ve Takım Ruhu’ konulu eğitim aldı. Eğitim programının sonunda düzenlenen törenle öğretmenlere sertifikalarını takdim eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Neslimizin ihyası için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin Bilgi Evleri, Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulüpleri’nde gelecek nesillerin ihyası için emek sarf eden öğretmenler, 3 gün süren eğitim aldı. ‘Kişisel Kurumsal Engellerle Mücadele, Vizyoner Liderlik ve Takım Ruhu’ eğitiminden geçen öğretmenler, dün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla sertifikalarını Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den teslim aldı. Sertifika teslim töreni öncesinde Yazar Yusuf Özkan Özburun’un seminer boyunca bahsettiği konulara ilişkin canlandırmalar da gerçekleştirildi. Düzenlenen program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi;

PROGRAM HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

“Neslimizin ihyası için çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizin düzenlediği eğitim programına katılan Yazar Yusuf Özkan Özburun’un seminer verdiği Bilgi evleri, çocuk kulüpleri, ve gençlik merkezimizde görev yapan öğretmenlerimize sertifikalarını takdim ettik. Öğretmenlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum, her zaman yanınızdayız.” Sertifika programı sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitime katılan öğretmenlere sertifikalarını teslim etti ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.