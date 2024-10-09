Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızıltepe ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şahıs yakalandı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Edilen bilgilere göre; Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan (4) şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen (1) şahısta ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yakalandı.

Zehir tacirinin ikametinde yapılan aramada;

–700 Gram Hint Keneviri

–75.05 Gram Esrar

–1.48 Gram Reçine Esrar ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın üzerinde ve ikamet aramasında;

–138 Adet Sentetik Ecza

–22.30 Gram Esrar ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda, şahsa uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen şahsın ikametinde yapılan aramada;

–11 Gram Esrar

–1 Adet Ruhsatsız Tabanca

–1 Adet Şarjör ve 15 Adet Fişek ele geçirildi. Yakalanan (1) şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, her türlü suç ve suçluya karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirttti.