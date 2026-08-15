CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, ayçiçeğinde artan üretim maliyetlerine ve henüz açıklanmayan yeni sezon alım fiyatına dikkat çekerek, üreticinin kilogram başına en az 40-42 lira fiyat beklediğini söyledi. Yontar, 'Trakya çiftçisinin alın terini ithal ayçiçeğine ezdirmeyeceğiz' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, ayçiçeği üretiminde yaşanan gerileme ve artan maliyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üreticinin yüksek girdi maliyetleri karşısında zor durumda olduğunu belirten Yontar, 'Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden biri olan ayçiçeğinde üreticilerimiz artık tarlasını değil, zararını biçmektedir' ifadelerini kullandı.

Yontar, 2025-2026 üretim sezonunda ayçiçeği ekim alanlarının bir önceki sezona göre yüzde 6,4 arttığını, buna karşın üretimin yüzde 12 gerilediğini belirtti. Ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Trakya'da ise üreticilerin daralmanın yüzde 15'e yaklaştığını ifade ettiğini aktardı.

'MALİYET 35 LİRAYA ULAŞTI'

Mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik ve tarımsal ekipman maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Yontar, üreticinin ürününün fiyatını belirleyemediğini savundu. Ayçiçeğinde kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 34-35 liraya ulaştığını belirten Yontar, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için alım fiyatının en az 40-42 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

GÖZLER TRAKYA BİRLİK'TE

Yeni hasat döneminin başlamasına rağmen Trakya Birlik'in 2026 yılı ayçiçeği alım fiyatını henüz açıklamadığını belirten Yontar, üreticilerin ve piyasanın birlikten gelecek açıklamayı beklediğini ifade etti. Yontar, Çukobirlik'in yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğinde kilogram fiyatını 37,5 liraya çıkardığını hatırlatarak, Trakya Birlik'in açıklayacağı fiyatın bunun gerisinde kalmaması gerektiğini söyledi.

'Üreticinin maliyetini karşılamanın ötesinde, çiftçiye insanca yaşayabileceği bir gelir verilmelidir' diyen Yontar, fiyatın maliyet üzerine makul bir refah payı eklenerek belirlenmesini istedi. Ayçiçeği üretimindeki sorunların yalnızca üreticiyi ilgilendirmediğini vurgulayan Yontar, konunun Türkiye'nin gıda güvenliği ve tarımsal bağımsızlığı açısından da kritik olduğunu belirtti.

Yontar, iktidarın üreticiyi desteklemek yerine ithalatla piyasayı düzenlemeye çalıştığını öne sürerek, bu politikaların çiftçinin yoksullaşmasına, üretimin azalmasına ve Türkiye'nin dışa bağımlılığının artmasına yol açtığını savundu.

CHP'nin tarım politikasına ilişkin de mesaj veren Yontar, 'Çiftçi ithalata ezdirilmemelidir' dedi. Yontar, kuraklık ve artan girdi maliyetleri karşısında desteklerin artırılmasını, mazot, gübre ve tohum maliyetlerinin azaltılmasını istedi.