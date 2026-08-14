İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin hedef alındığını savunarak sert mesajlar verdi. Dervişoğlu, 'Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi gündeme ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Partisine yönelik eleştiri ve saldırıların arttığını savunan Dervişoğlu, 'Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız' ifadelerini kullandı.

'BU SİYASİ NAMUS BATAKLIĞINDA SİZ BOĞULACAKSINIZ'

Dervişoğlu, paylaşımında İYİ Parti'nin daha önce de benzer süreçlerden geçtiğini belirterek, 'İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz: İlk kez ihanete uğramıyoruz' sözleriyle partisinin yaşadığı siyasi süreçlere gönderme yaptı.

Sert ifadelerini sürdüren Dervişoğlu, kendilerine yönelik girişimlerin partiyi zayıflatamayacağını savundu. Dervişoğlu, paylaşımının devamında, 'Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez' ifadelerini kullanarak siyasi rakiplerine tepki gösterdiği açıklamasını 'Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!' sözleriyle tamamladı.

Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız.



İlk kez eksilmiyoruz...

İlk kez bölünmüyoruz:

İlk kez ihanete uğramıyoruz:



Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez.



Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 14, 2026