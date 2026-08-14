AK Parti, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla hazırladığı vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı belgede 'Terörsüz Türkiye', güçlü devlet kapasitesi, dijital egemenlik, yüksek katma değerli üretim ve yeşil dönüşüm öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti, kuruluşunun 25. yılı kapsamında hazırladığı 25. Yıl Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Belgenin önsözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

Erdoğan, önsözde ilk çeyrek asırda Türkiye'nin kendi yolunu çizerek önemli bir kapasite inşa ettiğini belirterek, önümüzdeki 25 yıllık dönemin bu kapasitenin 'kurucu bir etkiye' dönüşeceği bir dönem olacağını ifade etti.

VİZYONUN ÖNE ÇIKAN BAŞLIĞI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Belgede 'Terörsüz Türkiye' hedefi önemli bir başlık olarak yer aldı. Terörün sona ermesinin toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendireceği, Türkiye'nin huzurunu ve ekonomik kapasitesini artıracağı savunuldu.

Terör nedeniyle güvenlik harcamalarından tasarruf edilecek kaynakların eğitim, sağlık, tarım, turizm ve sanayiye yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vizyon belgesinde Terörsüz Türkiye hedefinin ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu coğrafyalarda bölgesel istikrarın sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi.

DİJİTAL EGEMENLİK VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Belgede Türkiye'nin değişime uyum sağlayan değil, değişime yön veren bir ülke olması hedefi ortaya konuldu. Bu kapsamda güçlü devlet kapasitesi, bütünleşik millî güç, düzen kurucu dış politika, dijital egemenlik, öngörülebilir hukuk, güçlü aile, yüksek katma değerli üretim ve yeşil dönüşüm başlıkları öne çıktı.

Belgede, ilk 25 yılın Türkiye'nin kapasitesini inşa ettiği dönem olduğu, ikinci 25 yılın ise bu kapasitenin küresel ölçekte kurucu bir etkiye dönüştürüleceği vurgulandı.

'86 MİLYON ORTAK GELECEĞİN SAHİBİ'

Toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusunun da öne çıktığı belgede, kökeni, inancı, dili ve yaşam tarzı ne olursa olsun 86 milyon vatandaşın ortak geleceğin sahibi ve kurucusu olduğu ifade edildi.

Belgede Türkiye'nin gelecekte daha güçlü, güvenli ve müreffeh bir ülke olması hedeflenirken, küresel düzende Türkiye'nin etkisinin artırılması mesajı verildi.

Erdoğan, vizyon belgesindeki mesajını 'Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz birdir' ifadeleriyle tamamlayarak hedefin köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve kuran 'Büyük ve Güçlü Türkiye' olduğunu belirtti.