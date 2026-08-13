CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyada görüntüleri yayılan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerin ardından CHP yönetiminden açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yazgan'ın konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını bildirdi.

Sarı, açıklamasında, 'Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır' ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı yaşanan kavganın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Söz konusu olayda Yazgan darbedilirken, 3 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler ifadelerinde kavganın, evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler ve 'birlikte olma isteği' nedeniyle çıktığını iddia etmişti.