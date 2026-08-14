CHP Spor Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun lisans, katılım payı ve teminat ücretlerinde yaptığı artışların amatör futbol kulüplerini zor durumda bıraktığını savundu. Kurul, yaklaşık 600 kulübün yeni sezonda liglere katılmama kararı aldığını belirterek uygulamaların geri çekilmesini istedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Spor Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) amatör futbol kulüplerine yönelik yeni ücretlendirme uygulamalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, artan maliyetlerin kulüpleri kapanma noktasına getirdiği savunuldu. Açıklamaya göre futbol lisans vize ücretleri 100 liradan 500 liraya yükseltildi. Kulüplerin farklı yaş kategorilerindeki oyuncuları için ödeyeceği lisans vize bedellerinin, kulüp başına 50 bin ila 75 bin lira arasında ek maliyet oluşturduğu belirtildi.

Takım başına 5 bin lira katılım payı alınmasının da en az dört yaş kategorisinde faaliyet gösteren kulüpler için toplam 20 bin liralık ek yük anlamına geldiği ifade edildi.

BAL KULÜPLERİNE 1 MİLYON LİRALIK MALİYET

CHP Spor Kurulu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinin karşı karşıya kaldığı maliyetlere de dikkat çekti. Açıklamada, BAL katılım payının 250 bin liraya, teminat tutarının ise 750 bin liraya çıkarıldığı belirtilerek, kulüpler açısından toplam maliyetin 1 milyon liraya ulaştığı savunuldu.

'600 KULÜP LİGLERE KATILMAYACAK'

Türkiye'de yaklaşık 6 bin amatör spor kulübü bulunduğunu belirten CHP Spor Kurulu, söz konusu uygulamalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 600 kulübün yeni sezonda liglere katılmama kararı aldığını ileri sürdü.

Amatör kulüplerin Türk sporunun temel taşı olduğu vurgulanan açıklamada, artan mali yüklerin kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesini tehdit ettiği belirtildi. CHP Spor Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunarak, amatör kulüpleri zor durumda bıraktığını savunduğu uygulamalardan vazgeçilmesini istedi. Açıklamada, CHP olarak amatör spor kulüplerinin yanında olunduğu ve söz konusu uygulamaların kabul edilmediği ifade edildi.