AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında partiye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı. Yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
ANKARA (İGFA) - AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, partiye yeni katılımlarla da dikkat çekti. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
AK Parti'ye katılan milletvekilleri; Gelecek Partili İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile İYİ Partili Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban oldu.
Üç milletvekili partilerden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
7 BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇTİ
Program kapsamında AK Parti'ye katılan belediye başkanları ise şöyle:
- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
- Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu
- Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin
- Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
- Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır
- Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
Yeni katılan isimlerin rozetleri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılırken, katılımlarla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısının 280'e yükseldi.
https://youtu.be/s4IIYM_kyz0?t=2350