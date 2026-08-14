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Yeni katılan isimlerin rozetleri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılırken, katılımlarla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısının 280'e yükseldi.

Program kapsamında AK Parti'ye katılan belediye başkanları ise şöyle:

7 BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üç milletvekili partilerden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye katılan milletvekilleri; Gelecek Partili İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile İYİ Partili Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban oldu.

ANKARA (İGFA) - AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, partiye yeni katılımlarla da dikkat çekti. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında partiye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı. Yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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