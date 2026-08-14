CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkında yürütülen soruşturma ve partisinin başlattığı disiplin sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yazgan, kendisine yönelik olayın 'kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzak' olduğunu savunarak dokunulmazlığının kaldırılmasını ve yargılanmayı talep edeceğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şahsı, ailesi ve partisine yönelik 'büyük bir saldırı' altında olduğunu belirterek hakkında yürütülen soruşturma ve disiplin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konunun savcılık soruşturmasında olması nedeniyle ayrıntılı bilgi veremediğini belirten Yazgan, kendisine yönelik olayın bir 'kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzak' olduğunu ileri sürdü.

'SALDIRI VE LİNÇ GİRİŞİMİNE MARUZ KALDIM'

Israrla davet edildiği bir ortamda herhangi bir konu konuşulmadan saldırıya uğradığını iddia eden Yazgan, olay öncesinde kendisine ağır bir sandalye ile defalarca vurulduğunu ve konuşma fırsatı bulamadığını öne sürdü.

İçeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini de belirten Yazgan, olayla ilgili gerekli başvuruları yaptığını ve söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Yazgan, kendisine yönelik sürecin bir 'itibar suikastı' olduğunu savunarak, olayda sorumluluğu, desteği veya ihmali bulunan kişiler hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi.

'DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM'

CHP tarafından hakkında disiplin süreci başlatıldığını hatırlatan Yazgan, gerçeklerin hem yargı hem de parti tarafından yürütülecek süreçlerin sonunda ortaya çıkacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenen Yazgan, Ankara'ya geçmesinin ardından dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğini ve yargılanmayı talep edeceğini açıkladı.

Yazgan, açıklamasında, 'Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım' ifadelerini kullandı.