6 Nisan tarihinde yapılan CHP Kurultayı’nda Parti Meclisi’nde Edirne’den ve Trakya’dan kimsenin temsil edilmemesi partinin geçmiş dönem başkanlarından Heves Bayır Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP'nin geçmiş dönem başkanlarından Heves Bayır Yıldız, 6 Nisan’daki CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’nde Edirne ve Trakya’dan temsilci yer almamasını sosyal medyada eleştirdi.

Yıldız, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’nin seçim başarılarına rağmen yönetimde temsil edilmemesini sorguladı. Edirne’nin 9 delegesinin bu konuda tavır gösterip göstermediğini merak ettiğini belirtti. Keşan’ın nüfus ve oy oranına rağmen yalnızca 1 kurultay delegesiyle temsil edilmesini yetersiz bulan Yıldız, en az 2 delege olması gerektiğini savundu.

Trakya siyasetinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ifade ederek, parti içinde adalet ve temsilde eşitlik çağrısı yaptı. Genel Merkezi suçlamak yerine, delegelerin ve adayların yetiştirilme sürecini sorgulayan Yıldız, kişisel menfaatlerin değil, hemşehrilik bilincinin partiyi büyüteceğini vurguladı.