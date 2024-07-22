CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tarihi Tunca Köprüsü’nün yanından iktidara seslenerek, Tunca Nehri’nin kirliliğini gösterdi. Milletvekili Yazgan, “Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız?” diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin sorunlarına yerinde yaptığı incelemeler ile dikkat çeken Yazgan, bu kez tarihi meşhur Tunca Köprüsü’nün önünde açıklama yaptı.

“Bu güzel eserin etrafındaki ortamı size göstermek istiyorum” diyerek Tunca Nehri’nin kirliliğine işaret eden Yazgan, “Tunca Nehri’nde su bittiğinden dolayı ve Meriç Nehri’ne yapılan barajın buraya su gelmesini engellemesinden kaynaklı Tunca Nehri’nde canlı ortamı neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Bütün tabanı yeşilliklerle kaplı, içinde artık balık yaşayamayacak duruma gelmiş” dedi.

Yetkililere çağrı yapan CHP'li Milletvekili Yazgan, “Buradan sizlere seslenmek istiyorum; bizim sadece ilimizin değil ülkemizin bu kadar önemli bir eserin bu halde olması reva mı? Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız? Bütün kurumların kendisini öne atması gerekirken bu şekilde izlemesi ve milyonlarca insanın bu köprüyü geçerek buraları böyle görmesi reva mı?” diye sordu. Yazgan, vatandaşlara da seslenerek, daha özenli olunması çağrısı yaptı.

Milletvekili Yazgan, “Lütfen nehirlerimizi kirletmeyin. Kurumlarımız çalışacak ve temizleyecek ama biz de kirletmemeliyiz. Bütün vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.