ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla artan yaşam maliyetlerini gündeme taşıdı.
BİBER DOLMASININ ADET MALİYETİ 65 TL!
Paylaşımında 'Hangi çocuk 'anne dolma yap' diyebilir?' sözleriyle dikkat çeken Sarıgül, ekonomik koşulların özellikle dar gelirli aileleri zorladığını dile getirdi. 'Bugün tencerede geçim derdi var' ifadelerini kullanan Sarıgül, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisini eleştirdi.