Yeniden Refah Partisi Manisa Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Zülfikar Bilgiç, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, resmi verilerin vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları tam olarak yansıtmadığını savunarak, emekliler ve asgari ücretliler için acil destek çağrısında bulundu.

MANİSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Manisa Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Zülfikar Bilgiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler sahadaki ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini ileri sürdü.

Vatandaşların alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirten Başkan Zülfikar Bilgiç, özellikle asgari ücretli çalışanlar ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Başkan Zülfikar Bilgiç açıklamasında, 'TÜİK tarafından açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız pazara ve markete çıkamaz hale geldi. Emeklilerimiz alışveriş yapamıyor. Sanayi ve tarım kenti olan Manisa'da dahi vatandaşlarımız ay sonunu getirmekte büyük sıkıntı yaşıyor' dedi.

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını dile getiren Başkan Zülfikar Bilgiç, hükümetin emekliler ve düşük gelirli çalışanlar için yeni destek paketlerini bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların geçim mücadelesi verdiğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Manisa Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Zülfikar Bilgiç, 'Hükümetin emekli ve asgari ücretlilere yönelik acil destek sağlaması gerekiyor. Hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek adımlar vakit kaybetmeden atılmalıdır' ifadelerini kullandı.