CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye’nin tütünde net ithalatçı haline geldiğini belirterek, Tütün Yasası ve TEKEL’in özelleştirilmesinin yerli üreticiyi bitirdiğini söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin tütün politikalarını eleştirerek, 2002 Tütün Yasası ve TEKEL’in özelleştirilmesiyle yerli tütün üretiminin çökertildiğini savundu.

2024’te tütün ihracatının 365 milyon dolara gerilerken, ithalatın 714 milyon dolara yükseldiğini, dış ticaretin 349 milyon dolar açık verdiğini belirtti.

Sarıbal, “Sigaralarda kullanılan tütünün yüzde 81’i ithal, sadece yüzde 19’u yerli. Yerli tütün mezarda, ithal tütün sarayda” dedi.

Sarıbal, 2009’da 182 bin üreticiden 93 bin ton tütün alınırken, 2024’te 43 bin üreticiden 74 bin ton alındığını, ithal tütünün ise 77 bin tondan 116 bin tona çıktığını aktardı. TEKEL’in 2008’de British American Tobacco’ya 1,72 milyar dolara satıldığını hatırlatan Sarıbal, “Devlet destekli alımlar kalktı, sözleşmeli üretimde üretici çokuluslu firmalara karşı korunmuyor. TEKEL benzeri bir örgüt yeniden kurulmalı” diye konuştu.