BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 1-2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen 'Marmara Bölge Strateji Toplantısı' tamamlandı.

Üç gün süren programın ardından AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının teşkilat çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tever, Marmara Bölgesi'ndeki il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen kampın verimli geçtiğini ifade etti. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Hüseyin Altınsoy ile birlikte ilçe başkanlarının katılımıyla oturumlara başladıklarını dile getiren Tever, sürecin teşkilatın gücünü artırmaya yönelik önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Toplantının ikinci gününde ise üst düzey isimlerin katılımıyla kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, MKYK Üyesi Haydar Ali Yıldız ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın hitaplarının yol gösterici olduğunu belirten Tever, 'Teşkilat çalışmalarımızın mevcut durumu, sahadaki yansımaları ve önümüzdeki dönem yol haritamız üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve güçlü istişare kültürümüzle kararlılığımızı pekiştirdik' dedi.

Program kapsamında düzenlenen çalıştaylarda teşkilat mensuplarıyla fikir alışverişi yapıldığını ifade eden Tever, bu oturumların sahadaki çalışmaların daha etkin hale getirilmesi açısından önemli çıktılar sunduğunu kaydetti.

Toplantının son bölümünde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunu dinlediklerini belirten Tever, Türkiye'nin dış politikadaki vizyonunun detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Tever, 'Sayın Bakanımızın değerlendirmeleri, ülkemizin küresel gelişmeler karşısındaki stratejik duruşunu daha iyi anlamamıza katkı sağladı' ifadelerini kullandı.

Üç Günlük Programın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün kapanış konuşması ve yapılan müzakerelerle tamamlandığını belirten Tever, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'AK Parti kadroları olarak ortak akıl ve güçlü istişare kültürüyle çalışmalarımızı daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha yineledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı sunan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ev sahipliği dolayısıyla Bursa İl Başkanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum.'