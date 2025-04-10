CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, medikal estetik uygulamalarındaki hukuki ve sağlık sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - CHP'li Milletvekili Nimet Özdemir, medikal estetik uygulamalarıyla ilgili hazırladığı soru önergesini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yazılı yanıt talebiyle TBMM'ye sundu. Milletvekili Özdemir önergede, sertifika iptalleri, denetim yetersizlikleri ve halk sağlığına etkilerini ele aldı.

Milletvekili Özdemir, botoks, dolgu gibi uygulamaların artışı nedeniyle halk sağlığının risk altında olduğunu belirterek, sertifikaların hukuki dayanak olmadan iptal edilmesinin kazanılmış haklara aykırı olduğunu vurguladı.

Bakan Memişoğlu'na bu konudaki iptal gerekçeleri, kaç sertifikanın geçersiz kılındığı, hekim dışı kişilerin tıbbi işlemleri yapmasıyla ilgili denetimler, kamu hekimlerinin özel sektöre geçişi ve yeni yasal düzenleme planları gibi konularda sorular yönelten CHP'li Nimet Özdemir, önergesinde hekim olmayanların uygulamalarının halk sağlığını tehdit ettiği ve kamu sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açabileceği yönünde de uyarılarda bulundu.