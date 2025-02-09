Yunanistan’ın Santorini Adası’nda yaşanan deprem fırtınasının ciddi uyarılar barındırdığını ifade eden Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla’nın 1. Derece deprem bölgesinde yer alan illerden birisi olduğunu hatırlatarak, konuyu Meclis gündemine taşıdı.MUĞLA (İGFA) - Son günlerde Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen deprem fırtınası kamuoyunda endişelere yol açtı.

Muğla’nın yüzölçümlerinin tamamının 1. Derece deprem bölgesinde yer alan illerden birisi olduğunu hatırlatan CHP Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve sürekli güncellediği diri fay haritasına göre Muğla yüzölçümlerinin tamamı 1. derece deprem bölgesinde yer alan illerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası ile beraber kamuoyunda oluşan kaygılar, depreme yönelik hazırlıksızlığın kamuoyu tarafından da dikkatle takip edildiğini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’da Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası sonrası ciddi tedbirler alınmışken, Ege Bölgesi’nde iktidar tarafından ciddi bir tedbir alınmadığı bilinmektedir. Çeşitli uzmanların görüşlerine göre, Ege Bölgesi’ni etkileyecek büyük şiddetli bir deprem ve tsunami riski mevcut gelişmeler ışığında çok yüksek değildir. Yine de tedbirli olmak gerekmektedir. Ayrıca, olası bir yanardağ patlaması sonrası, havaya yayılan küllerin, rüzgarla birlikte kıyılarımıza taşınması çeşitli açılardan riskli durumlar oluşturması mümkündür” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri’nin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Özcan, deprem sonrası müdahalede yaşanan koordinasyon eksikliklerinin, çadır krizlerinin ve yurttaşların günlerce enkaz altında bekletilmesinin hafızlardaki tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Milletvekili Özcan, Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri’nden çıkarılan dersler ışığında son 2 yılda, 1. derece deprem bölgesi Muğla’da ne gibi ek önlemler alınmış, depreme direnci arttıran hangi politikalar hayata geçirildiğini sorarken, "Muğla’da başta hastaneler ve okullar olmak üzere kamu binalarının depreme direnci açısından risk durumunu belirleyen son çalışma ne zaman yapılmıştır? Muğla’da enerji ve iletişim alt yapısının depreme dayanıklılığını ölçen son çalışma ne zaman yapılmıştır? Bu çalışma doğrultusunda atılan adımlar nelerdir? Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası sonrasında deprem ve tsunami riski ile ilgili ivedilikle bir tedbir alınmamasının nedeni nedir" sorularını da yanıt aradı.