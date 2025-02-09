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Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.… pic.twitter.com/P9eB6JjqRy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2025

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz'' ifadelrine yer verildi.