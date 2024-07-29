AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'e tepki göstererek, "Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar" dedi.

Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına ilişkin olarak da, "Açıklamaları, Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Hiçbir cımbızlama yoktur, Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır. Eleştiri ile siyasi savrulmayı karıştırmamak lazım" dedi.

CHP'Lİ TAN'IN 'MAVİ VATAN' SKANDALINA TEPKİSİ

Namık Tan'ın konuşmasında Mavi Vatan'a saldıran ifadeler kullandığını ifade eden Çelik, "Ben de bu konuşmayı dinledikten sonra eleştiren bir açıklama yaptım. Sayın Namık Tan'ın açıklamalarının Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını gördük. Tekrar bugün bir basın toplantısı yapmışlar. Değerli CHP sözcüsü Yücel açıklamalar yaptı. Buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Doğrudan Mavi Vatan'a saldıran konuşmadır ben bu konuşmayı duyduğumda böylesine yanlış işe aşılamaz derken bana tam gönderin dedim. Baştan sona izledim. Bizim bu konularda şöyle prensibimiz var. Böylesine yanlış bir yaklaşım içinde olunduğu zaman belli bir süre bekliyorum. O gün de belli bir müddet bekledim. Bu olay gündem oldu hem sosyal medyada hem başka yerlerde. Biz yine siyasi prensiplerimiz gereği belki düzeltirler diye bekledik. Bununla ilgili ifademizi net bir şekilde ortaya koyduk." dedi.