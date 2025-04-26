Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından merkezi idarenin muhalefet belediyelerine yönelik mali kaynak tahsisinde ayrımcı uygulamalara başvurduğu yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Öneş Derici, İller Bankası (İLBANK) eliyle belediyelere sağlanan mali desteklerde, partizan bir tutum izlendiğine yönelik yaygın toplumsal algının artık somut verilerle açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Önergesinde, 2019’dan bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin altyapı, çevre, ulaşım ve sosyal konut projelerinde sistematik biçimde bekletildiğine, benzer içerikteki projelerin ise iktidar partisine mensup belediyeler için hızla onaylandığına dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a önemli sorular yöneltti.

İşte CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin Bakan Kurum’a yönelttiği sorular:

"2019 sonrası, İller Bankası tarafından Türkiye genelindeki il ve ilçe belediyelerine aktarılan toplam pay miktarı yıllar bazında nedir? Siyasi partiler arası kaynak tahsis farkı dikkate alındığında objektif kriterler gözetilmiş midir? İLBANK tarafından kredi veya hibe desteği sağlanmasında kullanılan değerlendirme kriterleri nelerdir? Bu kriterler, başvuru yapan tüm belediyelere aynı şekilde mi uygulanmaktadır? Bu kriterlere ilişkin, objektiflik sağlamak üzere herhangi bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır? 2019-2025 döneminde, doğrudan hibe (karşılıksız destek) verilen Büyükşehir, İl ve İlçe belediyelerinin listesi nedir? Bu desteklerin illere, partilere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Hibe tahsislerinde öncelik sıralaması hangi objektif esaslara dayandırılmaktadır? 2019 yılından itibaren, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından başvurusu yapılmış altyapı, çevre, ulaşım ve sosyal konut projeleri arasında onay süreci bekletilen veya bekleme süresi olağanın üzerinde uzatılan örnekler var mıdır? Varsa hangi il veya ilçe belediyelerine aittir? Bu projelerin askıya alınma veya geciktirilme gerekçeleri nelerdir? Aynı kategorideki projeler iktidar partisine ait belediyeler için ne kadar sürede sonuçlandırılmıştır? İLBANK’ın yönetim kurulu ve karar organlarında görev yapan üyeler ve uzmanlar tarafından, başvuru değerlendirme süreçlerinde başvuru sahiplerine sağlanan ret veya onay gerekçeleri yazılı ve gerekçeli şekilde kayıt altına alınmakta mıdır? Sözkonusu belgeler kamu denetimi ve iç kontrol mekanizmaları açısından arşivlenmekte midir? ⁠İLBANK tarafından teknik yeterliliği onaylanmış olmasına rağmen mali destek verilmemiş belediye projeleri bulunmakta mıdır? Mali destek verilmemiş projeler hangi belediyelere aittir ve mali destekten mahrum bırakılma gerekçeleri nelerdir? Bu durumun siyasi kimliğe göre farklı uygulandığına dair bir inceleme yapılmış mıdır?"