ANKARA (İGFA) - CHP, 38. Olağan Kurultay’da 'şaibe' iddialarıyla ilgili yargı süreci devam ederken, bugün 21. kez olağanüstü kurultay için toplandı. Ankara’da gerçekleşen kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için yarışıyor. CHP, 21. kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını duyurarak, “Aday olmama kararım tehditlerden değil; çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım” dedi.

GÖZLER 60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ'NDE... PARTİ MECLİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Parti içinde muhalefet, Parti Meclisi (PM) seçimleri üzerinden hesaplaşma peşine girerken olağanüstü kurultayın parti içi dengeleri yeniden şekillendirecek bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Kulislerde, bazı milletvekillerinin genel merkeze karşı ortak liste çıkaracağı ya da Özel’in listesini bireysel adaylarla delmeyi planladığı konuşuluyor.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise, “Denge ve Dayanışma Listesi” ile PM seçimlerinde yarışacaklarını belirterek, delegelerden destek istedi.

ÖZEL: ANORMAL SİYASETLE MÜCADELEYE GİRİŞTİK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılışında konuşuyor. Göreve geldiklerinden bu yana anormal siyasetle mücadeleye giriştiklerini belirten Özel, CHP'yi birinci parti tutmaya gayret ettiklerini söyledi.