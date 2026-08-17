Menderes Belediyesi'nde Başkan İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde, AK Parti adayı Asuman Şen dördüncü tur oylamada Başkan Vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.

İZMİR (İGFA) - Menderes Belediyesi'nde Başkan İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen başkanvekili oldu.

4 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda Asuman Şen 12 oy alırken, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı.

İkinci tur oylamasının ardından CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Yapılan görüşmelerin ardından CHP'li üyeler yeniden salona döndü.

Üçüncü turda Asuman Şen 13, Barış Gürsoy 10 oy aldı. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

Dördüncü tur oylamasında AK Parti'nin adayı Asuman Şen, Menderes Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Seçimin dördüncü turunda 28 oy kullanıldı. Seçimde 1 oy geçersiz sayılırken, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy 12 oy aldı, AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oy alarak Belediye Başkanvekili seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MENDERES'İN YENİ BAŞKAN VEKİLİNE TEBRİK TELEFONU

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Menderes Belediye Başkanvekilliği'ne seçilen Asuman Şen'i Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak tebrik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Menderes Belediye Meclisimizde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti adayımız Sayın Asuman Şen'in kazanmasının ardından, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisini telefonla arayarak tebrik etti.



Menderes'te hizmet, birlik ve: pic.twitter.com/h2PpdvooN7 — Bilal Saygılı (@Bilalsaygili) August 17, 2026

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik ettiğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı,Menderes'te yeni dönemin 'hizmet, birlik ve çalışma zamanı' olduğunu vurgulayarak, ilçenin geleceği için omuz omuza çalışacaklarını belirtti.

https://youtu.be/zd8kydgAyQc?t=13792