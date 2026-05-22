ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada 'Üreten Türkiye'nin mimarı olan çiftçileri desteklemeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla toplam 6 milyar 468 milyon TL destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Yumaklı, söz konusu ödemelerin üreticilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirterek, destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.