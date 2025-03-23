CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı adayının oylandığı ön seçimde oy verme işlemlerinin saat 19.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP, cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı önseçimin oy vermesi süresini akşam 19.00'a uzattı.

Açıklama CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.

Böke, katılım yoğunluğu nedeniyle süre uzatımına gittiklerini belirterek, iktidarın dayattığı hukuksuzluğa karşı milyonların 81 ilde sokaklara taşan bir demokrasi şöleni gösterdiğini belirterek, "Sandıkları saat 19.00'a kadar açık tutacağız. Demokrasiye sahip çıkan halkımıza sesleniyoruz. Birlikte güçlüyüz. Bu sandık bir son değil, bir büyük başlangıç" dedi.

Oy vermek isteyenler 'onsecim.chp.org.tr' adresinden sandık yerlerine bakabiliyor.