Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Manisa Valisi Enver Ünlü'yüde ziyaret etti. Özel’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek eşlik etti.MANİSA (İGFA) - CHP Lideri Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkan Yardımcıları ile Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Vali Ünlü, tarafından Manisa Valiliği önünde karşılanan Özel ve Zeyrek, ardından makama geçti. Makamda yapılan görüşmede konuşan Özel, “Manisa'da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden herkesin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

“BURASI GELENEKLERİ OLAN KÖKLÜ BİR ŞEHİR”

Manisa Valisi Enver Ünlü ise sözlerine şöyle başladı: “Sayın Genel Başkanım, Manisamıza, memleketinize hoş geldiniz. Burası gelenekleri olan köklü bir şehir. Bu aralar çok orman yangını oluyor. Büyükşehir Belediyemiz, orman teşkilatımız, AFAD’ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz sadece Manisa’da değil, Uşak’a, İzmir’e her yere takviyeye gidiyor” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, İTFAİYE PERSONELİNİ TEBRİK ETTİ, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YAPACAKLARI ÇALIŞMALARI ANLATTI

Vali Ünlü’nün açıklamalarının ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, orman yangınları ile mücadelelerini ve ormanlık alanlara kuracakları sensörler hakkında bilgi verdi. Zeyrek, “Bizi memnun eden kısmı izinli olan itfaiye personelimiz bile kendi araçlarıyla yangın bölgelerine intikal ettiler ve gece-gündüz demeden çalıştılar. Biz de bu ayki Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kendilerine ikramiye verdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da ormanlık alanlarda sensörler üzerine çalışıyoruz.Kuracağımız sensörler ormanlarımızda artık 5 kilometre çapındaki alanda ısı değişimini bize bildirecek. Yani yangının ilk çıktığı anı görebileceğimiz ve termal kameralarla dağ bölgelerini inceleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Umarım en kısa sürede onu hayata geçireceğiz. Bu tip olaylara anında müdahaleyi gerçekleştireceğiz. Çünkü, iklim değişikliği ile birlikte bu tip olayları birçok kez yaşayacağımız görülüyor. Bunun da önlemini almak için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

"MANİSAMIZDA OSMANLI'DAN GELEN BİR DEVLET GELENEĞİ VAR"

CHP Lideri Özgür Özel ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Manisamızda Osmanlı'dan gelen bir devlet geleneği var. Osmanlı'nın başkenti olmayan ama sarayı olan tek şehri burası. Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği, 6 tane tahta çıkan padişahın, sayısız şehzadenin yetiştiği bir kent. İlk mecliste Saruhan mebuslarıyla temsil edilen, çok önemli görevlere gelen ve Cumhuriyet tarihi boyunca da hep bakanları olmuş, şehrin iddialı siyasetçilerinin olduğu, başbakan yardımcılarının olduğu bir kent. Daha önce meclis idare amiri düzeyinde Cumhuriyet Halk Partisi temsil ediliyordu. Sonra ben grup başkanvekili oldum. Grup başkanı oldum. Allah nasip etti, genel başkan olduk. Ama Manisa'da bayram olunca, acılı bir gün olunca ya da mutlu bir gün olunca bütün siyasetçiler bir araya gelip, birbirimizi ararız, sorarız. Sağ olsun güçlü bir yerel basınımız var. Onlar da kentin hem sorunlarını takip ederler hem çözümlere katkı sağlarlar, çok yapıcıdırlar. Şehrin takımları hep beraber desteklenir. Şehrin iyi günü, kötü günü hep birlikte geçirilir. O açıdan bir kez daha bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramdan sonra da yine hep birlikte şehrimiz, ülkemiz için güzel şeyler yaparız.”