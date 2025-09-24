Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin durdurulması talebini reddederek, başlamış olan kongre sürecinin devamına karar verdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, Anayasa ve seçim hukukuna dayanarak kongrenin durdurulamayacağını vurguladı. CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal ise kararı, YSK’nın kararının demokrasi tarihine bir uyarı olarak geçtiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının sonrasında açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, başlamış olan CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verildiğini duyurdu.

Yener, açıklamasında, "CHP'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz, yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Milletvekili Av. Mahmut Tanal, YSK’nın açıkladığı karar sonrasında yaptığı paylaşımda, hukuk ve demokrasi adına tarihi bir gerçeğin tescillendiğini belirterek, "Başlamış bir kongreyi durdurmak mümkün değildir" dedi. Tanal, paylaşımında, "Bir asliye hukuk mahkemesinin, YSK’nın kesin yetkisine rağmen CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi’ni engellemeye kalkışması, açık bir yetki gaspıdır ve yok hükmündedir. Bu girişim, sadece CHP’nin kongresine değil, halkın iradesine, demokrasiye, siyasetin özgür alanına yapılmış bir saldırıdır. YSK’nın kararı, bu saldırıyı boşa çıkarmış, “partilerin kongresini mahkeme değil, milletin iradesi belirler” gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Artık herkes bilmelidir: Hiçbir mahkeme, hiçbir siyasi baskı, hiçbir operasyon halkın iradesinin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütsel iradesinin önüne geçemez" ifadelerini kullandı.

Tanal. YSK'nın kararının demokrasi tarihine bir not değil, bir uyarı olarak düşüldüğünün altını çizdi.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, "Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denilmişti.