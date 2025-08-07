Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Trakya Birlik'in 2025 ayçiçeği hasat sezonu için belirlediği 28 TL'lik avans fiyatının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, bu fiyat politikasını eleştirdi. Çakır, açıklamasında, kuraklık nedeniyle düşen rekolte ve yüksek maliyetlere dikkat çekerek, Trakya Birlik'in belirlediği fiyatın gerçeği yansıtmadığını savundu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Trakya Birlik’in açıkladığı avans fiyatı ile ilgili olarak eleştirilerine şu ifadelerle başladı: “2025 ayçiçeği hasat sezonuna girerken Trakya Birlik’in açıkladığı 28 TL avans fiyatı, ilk bakışta üreticiye yönelik olumlu bir adım gibi sunulmaya çalışılsa da işin içine girdiğinizde durumun hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Türkiye’nin bereketli topraklarında ayçiçeği üreticisi, görülmemiş bir kuraklık ve adaletsiz fiyat politikası kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Çünkü bu fiyat %44 ham yağ oranı üzerinden belirlenmiş durumda. Peki soralım: Bu yıl yaşadığımız ağır kuraklık koşullarında Trakya’da bu kaliteye ulaşan ürün var mı?”

“KURAKLIK, TRAKYA OVASININ DÖRT BİR YANINI ETKİSİ ALTINA ALMIŞ DURUMDA”

Kuraklığın Trakya Bölgesini etkisine altına aldığını hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, “Gerçek şu ki: Kuraklık, Trakya ovasının dört bir yanını etkisi altına almış durumda. Bölgemiz uzun süredir ciddi bir yağış eksikliği yaşıyor. Yer altı su seviyeleri düştü, yüzey nemi kayboldu, bitki gelişimi zayıf. Ayçiçeğinde yağ oranı; iklim, toprak nemi ve bitki gelişim evresiyle doğrudan ilişkilidir. Bu sene bırakın %44’ü, %40 yağ oranı bile yüksek sayılacak. Üreticinin büyük çoğunluğu %38-40 bandında ürün çıkaracak.” ifadelerini kullandı.