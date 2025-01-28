CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Trakya’daki çiftçilerin aylardır alamadığı buğday prim destekleri nedeniyle hükümete sert eleştirilerde bulundu. Başkan Çakır, tarım politikalarını 'stratejik hata' olarak değerlendirirken, geciken ödemelerin yalnızca çiftçileri değil, Türkiye’nin de gıda güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hükümetin çiftçiye ve tarıma duyarsız kaldığını iddia eden CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Trakya’nın Türkiye buğday üretimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Türkiye’nin tarımsal üretiminde kritik bir rol oynayan buğdayın Trakya’da çiftçilerimizin temel geçim kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Çakır, "Ancak bugün AK Parti hükümeti, üretimi desteklemesi gerekirken, çiftçiyi borç ve belirsizlik içinde bırakmaktadır. 2024 yılı Tarım Destekleme Bütçesi’nden çiftçilerimize ayrılan desteklerin ödenmemesi, hükümetin tarımı yalnızca seçim dönemlerinde hatırladığını göstermektedir.” dedi.

Yanlış tarım politikaları ve geciken destek ödemeleri nedeniyle üreticilerin borç yükü altında ezildiğini söyleyen Başkan Çakır, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinden tarıma ayrılan destek miktarı 55 milyar TL olarak açıklanmıştır. Ancak bu miktarın zamanında ödenmemesi, tarımsal üretimi felç etmektedir. 6 aylık gecikmenin çiftçilere maliyetini rakamlarla açıklayan Başkan Anıl, "Çiftçilerimiz, ödenmeyen desteklerden dolayı kredi faizleriyle karşı karşıya kalmıştır. Edirne genelindeki çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcu 2023 sonunda 25 milyar TL’yi aşmıştır. Mazot ve gübre maliyetlerindeki artışlar çiftçinin belini bükmektedir. 2024 yılında mazot fiyatları yüzde 110, gübre fiyatları ise yüzde 70 oranında artış göstermiştir. Üretim maliyetlerindeki artışla birlikte buğdayda kâr oranı düşmüş, çiftçilerin bir kısmı tarlalarını ekmekten vazgeçmiştir” dedi.

“YANLIŞ POLİTİKALAR TRAKYA’DAKİ BUĞDAY ÜRETİM ALANINI YÜZDE 15 DARALTTI”

Trakya bölgesi, Türkiye buğday üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılayan önemli bir üretim merkezi olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Anıl Çakır, şunları kaydetti:

“Yanlış politikalar nedeniyle Trakya’da buğday üretim alanları son beş yılda yüzde 15 oranında daralmıştır. Çiftçilerin buğday yerine daha az maliyetli ürünlere yönelmek zorunda bırakılması, ülkemizin buğdayda dışa bağımlılığını artıracaktır. 2024 yılında Türkiye’nin buğday ithalatı 6 milyon tonu aşmış, bu ithalat için yaklaşık 5,5 milyar dolar ödeme yapılmıştır. Bu durum, yerli üretimi desteklemek yerine yabancı üreticileri zenginleştiren bir politikanın sonucudur.”

Trakya’daki çiftçilerin, geciken destek ödemeleri nedeniyle finansal zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden İlçe Başkanı Çakır, bir çiftçi ailesinin aylık temel girdi maliyetlerinin 2024 yılında yüzde 80 oranında arttığını belirterek, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar nedeniyle icra dosyalarının sayısı yüzde 40 artmıştır. Çiftçinin traktörü, tarlası ve ekipmanları haciz tehdidi altındadır.Elektrik ve sulama maliyetleri de çiftçiyi büyük bir yük altına sokmaktadır. Elektrik faturaları, 2024 yılında yüzde 150 oranında artış göstermiştir.” dedi.

Başkan Çakır, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi için CHP’nin önerilerini şöyle sıraladı:

1. Geciken prim destekleri, faizleriyle birlikte derhal ödenmeli.

2. Mazot ve gübrede vergi indirimi yapılmalı, üretim maliyetleri düşürülmeli.

3. Tarımsal ithalata dayalı politikalar terk edilmeli, yerli üretici desteklenmeli.

4. Çiftçilerin borçları yapılandırılmalı, faizler silinmeli ve haciz işlemleri durdurulmalı.

5. Tarım destekleme bütçesi şeffaf hale getirilmeli.

Açıklamasında hükümete sert eleştiriler de yönelten Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Edirneli ve Trakyalı çiftçilerimize seslenerek, "Yalnız değilsiniz! CHP olarak, sizin emeğinizin ve alın terinizin karşılığını almanız için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Trakya’nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçilerimizin hak ettiği prim ödemelerini alamaması, yalnızca tarımsal bir sorun değil, aynı zamanda büyük bir adaletsizliktir. Getirin sandığı, bu çile bitsin” diye konuştu.