İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, otellere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında yangın merdivenleri, acil çıkış kapıları, yön bulma tabelaları ile duman algılayıcı gibi birçok hayati önlem titizlikle inceleniyor. Eksik görülenler tutanak altına alınarak işletmelere süre veriliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentte otellere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle insan yoğunluğunun yaşandığı otelleri, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde inceleyen ekipler, eksikliklere dair rapor oluşturuyor. İşletmeye eksikliklerin giderilmesi için 10 ile 30 gün arasında süre veriliyor. Ardından işletmenin bulunduğu ilçe belediyesine, yapının durumu hakkında rapor gönderiliyor.

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri yangın güvenliği konusunda otellerde uyulması gereken kriterleri açıklarken, otelde konaklayanların da nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Ahmet Karaman, denetimlerin sürekli yapıldığını hatırlatarak, “İzmir turizm kenti. Misafirlerin ve işletmede çalışanların can güvenliğini sağlamak, önceliğimiz. Yaptığımız iş oldukça kutsal. İnsan hayatı söz konusu. Yapacağımız en küçük dikkatsizlik, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabilir. Bu bilinçle çalışıyoruz” dedi.

Proje İnceleme ve Denetim Amiri Mehmet Ekim ise yaptıkları incelemelerde birçok kritere baktıklarını belirtti.

Belirlenen kriterlerin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Mehmet Ekim, özellikle yangın merdiveni ve çıkış kapılarının acil duruma uygun olup olmadığını denetlediklerini aktardı. Ekim, “İki türlü denetim var. Biri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına esas itfaiye uygunluk raporunun düzenlenmesi ile ilgili denetimler. Diğeri de gerek bizim yaptığımız gerekse resmi yollardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimler. Otellerde en önemli nokta çıkış kapıları. Tüm otellerde yangın merdiveninin bulunması gerekiyor. Sadece bu yangın merdivenlerinin sayısı, otelin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin 20 kişi kapasiteli bir otelde bir yangın merdiveni yeterli. 20 kişinin üstünde kapasiteye sahip olan otellerde yangın merdiveni sayısı değişiyor” dedi.

“ÇİFT ÇIKIŞLI TÜM BİNALARDA YÖNLENDİRME LEVHASI ZORUNLU”

Yapı yüksekliği 15.50 metreyi bulan yataklı tesislerde tek yangın merdiveninin yeterli olduğunu ancak 15.50 metreden yüksek yapılarda ise en az iki yangın merdiveninin bulunması gerektiğini belirten Mehmet Ekim, şunları söyledi: “Bunların genişlikleri, kapı ölçülerinin durumu da kişi kapasitesine ve binanın yüksekliğine göre değişiyor. Yüksekliği 6.5 metreyi bulan ve bin metrekareyi geçen yataklı tesislerde duman dedektörü, alarm korna butonu zorunlu. Çift çıkışlı tüm binalarda yönlendirme levhası zorunlu. Çünkü yönlendirme olmazsa, ikinci çıkışın nerede olduğunu insanlar bilemez.”

“ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLİ OLMAMALI”

Otel odalarının kapılarının arkasında acil durum eylem planının asılı olması gerektiğine dikkat çeken Ekim, “Burada yangın merdiveninin, yangın dolabının yeri belirtiliyor. O nedenle yurttaşların acil durum eylem planına bakması önemli. Yine kaldıkları katta, yangın merdiveninin yerine bakılmalı. Koridorun hangi tarafında yangın merdiveninin bulunduğuna bakmak, hayati önem taşıyor. Herhangi bir yangın veya deprem anında binaların asansörlerini kullanmak güvenli değil. Sadece merdivenleri kullanmak zorundayız. Bunu yaparken de doğru yönlendirme ile o merdivene ulaşmamız gerekiyor. En önemli nokta yangın merdiveni. Diğer önlemler o an için devre dışı kalsa da yangın merdiveni yapıda bulunuyor. Acil çıkış kapısının kilitli olmaması, yönlendirme levhalarının da sağlıklı olması hayat kurtarır” dedi.