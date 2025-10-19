CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde, tek aday olarak gösterilen Çağatay Güç 447 oyla başkan seçildi. Kongre saati tartışma oluştururken, delegeler 'örgüt iradesi hiçe sayıldı' yorumunda bulundu.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, daha ilk dakikalarından itibaren tartışmalarla başladı. Cuma akşamı, mesai çıkışı saatine denk getirilen kongre, çok sayıda partilinin salona geç gelmesine neden olurken, bu tercihin 'örgütü yormak' ve 'heyecanı düşürmek' amacı taşıdığı öne sürüldü.

TEK ADAYLI SESSİZ KONGRE!

İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'nun cezaevi süreci dolayısıyla adaylıktan çekilmesinin ardından, Genel Merkez tarafından Çağatay Güç'ün tek aday olarak işaret edilmesi, parti tabanında tepkiyle karşılandı. Özellikle Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın, Genel Başkan Özgür Özel'in doğrudan müdahalesiyle adaylıktan vazgeçmesi, 'örgüt iradesi hiçe sayıldı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Delegelerin önemli bir bölümü çarşaf liste talep etse de, Genel Merkez desteğiyle blok liste yöntemi uygulanarak seçim yapıldı. İlginç olan ise, iki yıl önce bu yöntemi eleştiren Özgür Özel'in bu kez aynı yöntemi İzmir'de dayatmasıydı.

'DEĞİŞİM' YERİNE 'DENGE' LİSTESİ

Kongrede kabul edilen yeni listede, daha önce görev yapmış birçok ismin tekrar yer alması, partililerce 'denge kongresi' şeklinde yorumlandı.

Hukukçu Av. Murat Aydın'ın listede yer alması, bazı delegelerce olumlu karşılanırken, Ünal Işık ve oğlu Arda Işık'ın birlikte listeye girmesi ise dikkat çekti.

Salonda genel bir sessizlik ve konuşma eksikliği hâkimdi. Katılımcılar arasında bu durum, örgütteki 'yılgınlık ve kırgınlığın' dışavurumu olarak değerlendirildi.

447 OYLA YENİ BAŞKAN: ÇAĞATAY GÜÇ

Toplam 650 delegeden 510'unun oy kullandığı seçimde, 447 oy alan Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanı seçildi. Kongrede belediyelere ait ikram araçlarının olmaması tepkilere neden olurken, yalnızca Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gönderdiği araç salonda hizmet verdi.

Kongre süreci, CHP'de yerelden merkeze kayan karar alma pratiği üzerine eleştirileri de beraberinde getirdi.

Katılımcılar, demokrasi vurgusunu sıkça yapan bir partinin, kongre salonlarında bile katılımcılığı göz ardı etmesini eleştirirken, bu sürecin yerel seçimlere giden yolda 'örgüt motivasyonunu zayıflatabileceği' kaygısını dile getirdi.