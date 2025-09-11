Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti.

Böylece Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanmasında yeni bir aşamaya gelindi.

Mahkeme, il başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğundan" reddine, Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal talebine ilişkin davanın da reddine karar verdi.

İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün 12.00'de başladı. Ankara’daki mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi iptal talebini reddetti. Ayrıca CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebi de reddedildi.

Özgür Çelik Genel Başkan Özgür Özel'in yanında yer alarak İl Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etti.

Diğer yandan bu davada özellikle İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin iptali talebi gündeme geldi. Özlem Erkan da Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunmuştu. Ancak bu başvurudaki süreç, İstanbul’daki hukuk mahkemesine yönlendirilmişti.

Olağan İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan dava, Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kurultay ile ilgili talep ise hâlihazırda devam eden dava sürecine işaret edilerek, teknik anlamda iptal talebinin reddedildiği belirtildi.

'İstanbul' kararını nasıl etkileyecek?

Öte yandan Ankara mahkemesinin bu kararının, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin İstanbul İl kongresini iptal etme, il yönetimini görevden alma ve yerine geçici olarak Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin atanması yönündeki ara kararı boşa düşürüp düşürmeyeceği tartışma konusu oldu.

Hukukçulara göre bu hukuken mümkün değil. Ancak CHP'nin karara itiraz dilekçesi yazmasını ve bunu mahkemeye sunması gerekir. Ankara'nın kararı İstanbul mahkemesinin kararını doğrudan iptal etmese de, İstanbul'daki mahkemenin bu yönde karar almasında etkili olabilir.

Mahkeme ayrıca CHP'nin Kasım 2023'te düzenlediği 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davayı da "aynı davanın daha önce açılmış olması" gerekçesiyle usulden reddetti.

Davanın reddeilmesiyle son günlerde Kayyum olarak CHP İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'nin de görevinin sonlanmasına neden oldu. Mahkeme kararına göre Özgür Çelik yasal olarak il başkanlğı görevini yürütecek. Partililerin tepkisine rağmlen İl Başkanlığı koltuğuna oturmak için çalışan Gürsel Tekin'in de nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.