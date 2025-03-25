Türkiye Cumhuriyeti devleti hangi krizi yaşarsa yaşasın ordusuyla, polisiyle, güvenlik elemanlarıyla dünyanın en güçlü ülkelerinin başında gelir.

Bundan dolayı ne kadar övünsek azdır.

Halkla polisin ve askerin karşı karşıya getirilip çatışma alanlarına izin vermemek gerekir.

Yalnız devleti hükümetle veya tek adam rejimiyle karıştırmamak lazım.

Ayrıca Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir kaç gün önce yazdığı bir kısa not vardı.

”Son on yılda AKP askerin ve polisin %70’ini kendine yakın olan insanlardan oluşturdu.” dedi.

İşte bu yaklaşım ülkenin en büyük sorunudur.

Son beş gündür halk sokaklarda.

Yapılan mitinglerde ve geniş kitlelerin olduğu toplantılar her zaman derin yapıların cirit attığı alanladır.

Gezide gördük polis aracına molotof atan devletin elemanı polis olduğu tespit edildi.

Örneğin 1971 yılında Marmara Üniversitesi ve AKM’ nin yakılmasını o günün öğrenci liderlinin yaptığı söylendi.

Daha sonra bu eylemleri derin devletin yaptığı ortaya çıktı.

Bu günde Özgür Özel’in miting yaptığı alanların dış güvenliğini mutlaka sağlayacak partinin elemanları olmalıdır.

Mitingin dış çeperinde olan bazı insanların polise taş attığı, yanıcı maddeler attığı görülüyor.

İşte dış güvenliği sağlayan parti görevlilerinin hemen bu tür insanları yakalayıp tespit yapması gerekir.

Miting alanlarında gösteriyi provoke edecek derin yapıların adamlarının eylem yapmasına izin verilmemelidir.

Bu gün İstanbul valisinin bir açıklaması var.

Güya meydanda CHP öncülüğünde yapılan mitingdeki insanlar Şehzade başı camisini tahrip etmiş, mezar taşlarını devirmiş.

Hatırlayın Gezi’de cami provokasyonlarını.

”İçki içtiler, camiye işediler, türbanlı bacıları deri ceketliler saldırdı ” ve bir sürü yalan dolan.

İşte dediğim tam da bu.

Eğer bu yapılmışsa aklı başında hiç kimse böyle bir işin içinde olmaz.

Kim olur?

Miting yapanları dini değerler üzerinden aşağılayan, toplumun gözünde küçük düşüren derin yapılar olmalı.

Ayrıca miting etrafında buluna dini yapıların ve dinle ilgili eserlerin miting boyunca CHP üyelerinin koruması için tedbir alınmalıdır.

Bu yapılmazsa tek adam rejimi yıllardır yaptığı gibi dini kullanarak alanların haklılığını dini değerler üzerinden haksız çıkarmanın bütün zayıf noktalarını kullanacaktır.

CHP’ nin Şehzadebaşı camisinin önünde bu gün hemen açıklama yapması ve bu tür provokasyonları boşa çıkaracak hamleler yapması gerekiyor.