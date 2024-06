Genç gazeteci arkadaşımızın kitap çalışması dört yıl sürdü. Dört yıl süren çalışma tek tek yüzlerce belgeyi taradı. Buna fotoğraf, makale, kitap, röportaj, köşe yazısı, yazılmış tezler dahil araştırdı.

Gazetecilik mesleğini yürekten sevmek gerekir.

Öyle bir meslektir ki ruhunuza girmesin.. Aşk'tır... Sevgidir... Ömür boyu ölünceye kadar sürer bu AŞK...

Bizler gazetecilik mesleğine başladığımızda çok zorluklar yaşadık.

Ama ruhumuzdaki meslek aşkı bütün maddi manevi sıkıntıları gözardı ederek mücadele ruhuyla çalışıp başarılar sağladık.

Zaman değişti. Bizler gibi mücadeleci gazeteciler maalesef pek fazla kalmadı.

Yeni nesilde zaten hemen hemen yok gibiydi.

Beş yıl önce tanıştığım saygılı çalışkan özverili genç bir gazeteci kardeşimiz Radyo Televizyon bölümünü bitirmişti.

Memleketi Anamurda basınla içiçe olan çalışan başarılı genç gazeteci Mehmet Şahincileroğlu..

Anamur'da çalışmak yetmedi..Ruhu Istanbul'daydı.

Basının ana merkezi olan Istanbul'a geldi.

Istanbul'da çeşitli gazete, dergi ve televizyon editörlüğü yapan, çok az maaşla hayat mücadelesi veren genç gazeteci Mehmet Şahincileroğlu...

Istanbul'uda yaşamak kolay değildi.

Çok genç olmasına rağmen yılmadı.Eski gazeteci büyükleri gibi mücadele etmeye karar verdi.

Gazetecilik aşkıyla içindeki idealist aşk ile mücadele vererek hedeflerini kurdu..

Hem çalışıyor hem kafasında tasarladığı kitap yazma işini kafasına koyarak vargücüyle kitabının araştırma inceleme işine yöneldi..

O imkansızlıklar içerisinde imkan yaratarak basın tarihin merkezi olan ve bir-çok ünlü gazeteci yazarın yetiştiği Cağaloğlu'na giderek arşivlere daldı..

Belki bugüne kadar gazeteci ve yazarın aklına gelmeyen hatta yeni genç gazetecilerin hayatta düşünemeyerek aklına gelmeyen belki emek vermekten çekinen bir kitabı hayata geçirmek için çalışmalara başladı .

Mehmet ile Istanbul'da görüştüğümüzde veya telefon ile kitabını heycanla anlattı..Dikkatimi çekti ..Takdir edilecek çalışmalarını söyleyerek hemen hayata geçir dedim..

Genç gazeteci arkadaşımızın kitap çalışması dört yıl sürdü.

BAB-I Ali nın yolunda o yokuşlara çok tırmandı. Dört yıl süren çalışma tek tek yüzlerce belgeyi taradı. Buna fotoğraf, makale, kitap, röportaj, köşe yazısı, yazılmış tezler dahil araştırdı.

BAB-I ALi 'NiN izinde kitap çalışmaları için kaynak olarak yirmisekiz gazete, yirmibir dergi, onüç yayınevi , bir dernek,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden faydalandı..

Mehmet Şahincileroğlu çok emek verdigi

kitabı BAB-I ALi''NiN IZINDE Ritim Plus Yayınevi tarafından okuyucuyla buluştu.

Bu kitapta Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihinin ilklerini içeriyor. Kitaptaki kaynaklar..

Özellikle gazeteciliğe ve yayıncılık tarihine ilgi duyanlar için eşsiz bir kitap..

Basının onbeş önemli ismi ve biyografisi. Abdi ipekçi'den, Ilber Ortaylı Sedat Simavi', Hrant Dunk,Cemil Meriç,

Necip Fazıl, Ertuğrul Özkök, Mehmet Barlas, Emre Kongar'a kadar önemli isimler yer alıyor.

Bu kitapta şimdiye kadar şu yüzüne çıkmamış basın olayları ve ilginç konular var.

BAB-I ALiI'NiN iZiNDE kitapta basında çok bilinmeyen duyulmayan ilginc yaşanmış olayları ele almış yazar Mehmet Şahincileroğlu.

Basın tarihte bilinmeyen önemli olaylar.

Nevzat Yalçıntaş'ın Cumhuriyet Gazetesini batmaktan kurtardığını kimse bilmez. Abdi ipekçi ile Can Yücel'in hayali,Ilber Ortaylı'nın gazetecilik yaptığını, Atatürk'ün telgraf çekip kutladığı kitapçıyı bu kitapta bulacaksınız..

Çok ilginç konulardan birer kısa bilgiler vereyim..

ATATÜRK 1924 yılında Erzurum'da depremdeki öğrencilere ve Milli Mücadelede Anadoludaki çocuklara eğitimlerinden geri kalmamaları için kitap yollayan, Istanbullu kitapçı ve masta sahibi 8brahim Hilmi Çığırcan'dır.

Bu onurlu davranışı duyan Atatürk teşekkür telgrafı yollamıştır..

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, siyasi düşüncesi ne olursa olsun gerek yaşantısı, gerçekse bilgi ve naif kişiliğiyle birilerinin sıkıntısında her kesim tarafından sevilen sayılan bir isim.

Yardim istenildiğinde hemen yardımcı olan düşünceli gercek bir dosttur Yalçıntaş.

1960 yıllarında Cumhuriyet Gazetesinin batmak üzere olduğunu öğrenir.Nevzat Yalçıntaş vargücüyle Cumhuriyet Gazetesine yardım ederek gazetenin başına geçmiş batmaktan olan gazeteyi zarardan eksi durumdan artı duruma getirmiştir.

Cemil Meriç ve aşk mektupları.. Nevzat Yalçıntaş Cemil Meriç ve o dönem ortak arkadaşları ile Fransa'da yaşarken ortak arkadaşlarının bir fransız kıza aşık olması..Fransızca bilmeyen arkadaşının yerine ve onayıyla yazdığı Aşk mektupları.

Abdi Ipekçi ce Can Yücel Korede birlikte askerlik yaparlar .Birlikte sürekli hayaller kurarlar .Vatanları Türkiye 'ye döndüklerinde birlikte ceviri ofisi açmaktır cephe gerisinde hayalleri..

Maalesef Türkiye'ye döndüklerinde Abdi ipekçi'nin Milliyet Gazetesinde göreve başlamasıyla hayallerde kalıyor ..

Rahmetli olan Gazeteci Hrant Dunk.. En duygulu anı.. Denizli'de 1985 yılında kısa dönem askerliğe gidiyor.. Çavuşluk sınavı yapılıyor.. Bütün askerler gibi Hrant Dink'te bu sınavı kazanıyor. Ama ayrıcalık yapılarak askerler çavuş kıyafeti giyerek mutluluklarını aileleri ile telefonda paylaşırken, Hrant Dink'te er kıyafeti giydiriliyor. Bu olay onuruna çok dokunuyor.Duygulanarak her gece ağlıyor.. Iki çocuğuna ve ailesine askerindeki başarıli onurlu görev yapamadığı için gizli gizli kimsenin duymayacağı barakalarda anahtarlığı tenekelere sesli çizerek ağlamasını kimsenin duymasını görmesini istemiyor.

Ilber Ortaylı Milliyet Gazetesinde Altan Öymen'den aldığı teklifle 1983 yılında ilk gazetecilik mesleğini Milliyet gazetesinde ûç ay gazetecilik yapmıştır.

Ortaylı , üç aylık gazetecilik mesleğinin konuşmasına ve diline açık bir üslup getirdiğini çok şey kattığını belirtir.

Mehmet Şevki Eygi , Kanlı Pazar olaylarını kışkırtı mi?

Gazeteci Yazar Mehmet Barlas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimiyetinin nereden geldiği..

Mehmet Barlas, Recep Tayyip Erdoğan'ın,Belediye Başkanlığı döneminde 28 Şubat 'ta hapse atılmıştı.

Mehmet Barlas, Tayyip Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ederek Turgut Özal'in Anilarla kitabını, Barlas'ın yazdığı bu kitabı Erdoğan'a hediye ederek" ileride seninde başına gelecek "diyen Barlas..

Daha sonra 26 Mart 1999 yılında Pınarhisa'da cezaevine gelerek Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Mehmet Barlas samimiyetini iletmiştir..

Buna benzer akıcı ilginc önemli konuları anlatan BAB-I ALiNiN IZINDE kitabı çok ilginizi çekecek..

Bir çırpıda okudum..O kadar harika bir kitap ki için ruhum öğrenme bilgim arttı.

Bu güzel araştırma kitabının iletişim fakültelerinde okutulması gereken özel bir araştırma kitabı..

Gazetecilik yazarlık bu işte..Emek üretkenlik ve güzel bir hediye biz gazeteciler okuyucular için..

Gazetecilik mesleği ve tarihe uzanan harika kitabı okumanız dileğiyle..

Gazetecilik adına gururumuz oldun.

Güzel yürek..Sevgilerimle....