ÖZEL SOSLU MAYDONOZ DÖNER
DÖNER SOSLA MAYDONOZ'DA YENİR!..
ÖRNEK MEKAN MAYDONOZ DÖNER

Çok yorgun ve hasta üstüne çok acıkmış bir şekilde kendimi harika Maydonoz  Döner Restauranta buldum.
Gaziantep merkezde Bankalar çarşısı ve Gazi Muhtarda bulunan ünlü Nişantaşı sokağı ve cafelerin birleştiği köşede bir yer.
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Güler yüz ve ilgiyle karşılandım.
Kendimi bir masaya attım.
Yemekten önce bir çay istedim.
Servis hızlı bir şekilde geldi.
Tertemiz bir resturant işletme sahibi ve çalışanları yanıma gelerek güler yüzle ilgilendiler.
Bir müşteri olarak dikkatimi çekti  hemen..
Siparişimi vererek bir et döner istedim.
Sıcak kocaman bir Franca ekmeğin içerisinde enfes döner geldi.
Ama yüzümdeki sinirler çok  hassas ve kötü durumda olduğu için çok zorlanarak yedim..
İşletme sahibi fark ederek hemen yanıma geldi.

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Nazik bir şekilde , "Franca ekmek içerisindeki et döneri yerken zorlandığımı" söyledim.
İşletme sahibi hemen yumuşak ev ekmeğinden olan Hatay usulü  harika bir Döner yaptırarak servis etti.
"Eyvah ben bunu nasıl yiyeceğim" sözleri üzerine , işletme sahibi" lütfen bunu yiyin geri kalanı paket ederiz " dedi.
Hatay usulü  yumuşak ev ekmeğiyle olan harika  dönerden de biraz yedim. Hemen geri kalanını paket yaptılar.

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Daha sonra ellerimi yıkamak restaurantın,
lavabo ve wc pırıl pırıl tertemizdi.Sanki hiç insan yokmuş gibi.Çok temiz tuvalet kağıdı ve mis gibi parfüm kokuyordu.
Maydonoz Döner Restaurantın kapalı bölümünü gezdim.
Harika bir restaurant.
Temiz olmasının yanı sıra kitapların olması çok  hoşuma gitti..
Restaurantin içerisinde genel bir gezdim.
Kitap severler için harika bir yer..

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Yemeğinizi yedikten.sonra içeceğinizi içerken kitaplardan faydalanarak kitap  okuyabiliyorsunuz.
Çok değerli yazarların kitapları var.
Özellikle ünlü sanatçı yazar Livaneli'nin kitapları  ağırlıkta.
Restauranta girdiğim andan itbaren ilgilenen, centilmenlik eden işletme sahibi ve çalışanların yanına giderek  teşekkür  ediyor ve tanışıyorum.
İşletme sahibi Mehmet Şahin bey harika bir kişilik.
Genç yaşta atılımıcı,kültürlü, tevazulu başarılı  biri.

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Aslen Şanlıurfa'lı.
Çok  küçük yaşlarda Gaziantep'e gelmişler.
Gaziantep'te çok iyi yetişmiş bir işletmeci
kültürlü ve yüreği güzel başarılı biri.
Maydonoz Döner restauranta bir hanım elinin değdiği  belli.
Mehmet beyin yengesi Sema hanım çok  gayretli,kültürlü çalışkan, titiz , bilgili hoş bir hanımefendi.
Bu harika Restaurantın Müdürlüğünü fakülte mezunu iyi yerlerde görev yapmış bilgili donanımlı Ali Bey ile birlikte işletme görevini birlikte yürütüyorlar, Sema hanımla birlikte.

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Maydonoz Döner Restauranta garson olarak ve paket görevlisi çalışanların çoğunluğu fakültede okuyan genç kardeşlerimiz.
Genç çalışan kardeşlerimiz güler yüzlü, kültürlü en önemlisi işlerini severek yapıyorlar.
Maydonoz Döner Restaurant hizmete gireli henüz altı  ay olmuş. .
Ama kısa sürede tutulmuş.

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Maydonoz Döner Restaurant on sekiz personeliyle  hizmet veriyor.
Kırk tane yemek çeşidi  var.
En çok tercih edilenlen listesinde İskender,  beyti,maytako.
Diğer yemeklerde çok  beğenilerek  tercih edilirken  ev ve iş yerlerine de paket servisi yapılıyor.
Gaziantep'e yolu düşenler ve Gaziantep'te oturanlar mutlaka bu güzel mekana gidin.
Harika menüleri ile güler yüzlü temiz konforlu pozitif morel alabileceğiniz bir yer..
Maydonoz Döner sahibi Mehmet Şahin Bey olmak üzere tüm  ekibini kutluyorum.