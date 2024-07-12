KATODER 'in kuruluşu ve bir yıldır başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve örnek ve farklı konulara imza atan derneğin. birinci yılı galayla kutlandı.

Bazı insanlarin ruhunda vardır başarı .
Sanatçı ruhu ve yeniliğe  açık oluşu..
En güzelide insanın kendi yeteneğini keşfedip başarılara doğru hedef belirlemesi ve başarıya doğru koşmasıdır.
Genç yaşında Nizip ilçesinde kendini keşfederek yazarlık yolculuğuna çıkan ve harika kitaplar yazan ve başarılarına imza atarak yolunu açan özel  bir hanım yazar.
Özellikle kadınlar üzerinde yaptığı  çalışmalarla dikkat çeken;
Gazeteci, yazar Sabiha Doğan.
Yazdığı  kitaplarının yanı sıra girişimci yönüyle dikkat çeken biri..
En son yaptığı başarılı  çalışmalarına  KATODER  Derneğini kurarak sosyal yönden dikkat çeken güzel bir çalışmaya imza attı. .Ekran Resmi 2024 07 12 09.24.08
Uluslararası  Kalkınma  Toplum ve Düşünce  Derneği,  (KATODER) güçlü yapısı  geniş katılımlı  ekip ve üyeleriyle,  başta Gaziantep olmak üzere  bölgesel kalkınma ile birlikte Uluslararası  platformlarda çalışmayı ilke edinerek sivil toplum alanında  yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen başarılara  doğru hızla gidiyor.
KATODER  Derneğinin  Kurucu  Başkanı  olan ve uzun yıllardır  başarılı sivil toplum kuruluşlarında tecrübesi  bulunan , Gazeteci  Yazar Sabiha Doğan 'a verildi.
KATODER 'in çalışma alanlarına büyük  projelerle  Ekonomi, müzik, kültür mimari, güzel sanatlar kadın ve aile i,nsan hakları, çevre,demokrasi,gençlik ve çocuk hakları , hayvan hakları, ekoloji küresel ısınma,göç,göçmen,entregasyon,göçmen kadın,dezavandaşlı kadın,dezavantajlı insan, kadın hakları, kız çocuklarının fırsat eşitliği, kaynakların bilinçli kullanılması ve tüketilmesi ,tüm canlıların yaşam kalitesinin korunması, ulusal ve uluslararası insanı yardım, eğitim,  şiddet mağduru insanlar ve iletişim ve birçok konuyu ele alan.projelerle bu konuda çalışan kurum,sivil kuruluşlar,üniversite ve bireylerla iş birliği yaparak örnek bir  dernek olarak ses getrmeye başladı..

Ekran Resmi 2024 07 12 10.26.50

KATODER 'in kuruluşu ve bir yıldır başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve örnek ve farklı  konulara  imza atan derneğin. birinci yılı galayla kutlandı.
KATODER Başkanı Sabiha Doğan; "Insani konulardaki farklı konulardaki çalışmalarıyla  büyük  ses getirdiklerini  bir çok alanda projeleri hayata geçirerek  kurumlardan ,sivil kuruluslardan ve kişilerden büyük  destek görerek yollarına başarılarla devam edeceklerini " söyledi..

Ekran Resmi 2024 07 12 09.24.18

Sabiha Doğan, gibi girişimci hanımların  daha çok olması ve büyük  başarılara imza atarak. topluma faydalı olan bu güzel insanları her zaman desteklemek gerekiyor..
KATODER  Derneği Başkanı Sabiha Doğan'ı girişimci bir hanım olarak yürekten kutluyorum..