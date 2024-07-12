KATODER 'in kuruluşu ve bir yıldır başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve örnek ve farklı konulara imza atan derneğin. birinci yılı galayla kutlandı.

Bazı insanlarin ruhunda vardır başarı .

Sanatçı ruhu ve yeniliğe açık oluşu..

En güzelide insanın kendi yeteneğini keşfedip başarılara doğru hedef belirlemesi ve başarıya doğru koşmasıdır.

Genç yaşında Nizip ilçesinde kendini keşfederek yazarlık yolculuğuna çıkan ve harika kitaplar yazan ve başarılarına imza atarak yolunu açan özel bir hanım yazar.

Özellikle kadınlar üzerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken;

Gazeteci, yazar Sabiha Doğan.

Yazdığı kitaplarının yanı sıra girişimci yönüyle dikkat çeken biri..

En son yaptığı başarılı çalışmalarına KATODER Derneğini kurarak sosyal yönden dikkat çeken güzel bir çalışmaya imza attı. .

Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği, (KATODER) güçlü yapısı geniş katılımlı ekip ve üyeleriyle, başta Gaziantep olmak üzere bölgesel kalkınma ile birlikte Uluslararası platformlarda çalışmayı ilke edinerek sivil toplum alanında yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen başarılara doğru hızla gidiyor.

KATODER Derneğinin Kurucu Başkanı olan ve uzun yıllardır başarılı sivil toplum kuruluşlarında tecrübesi bulunan , Gazeteci Yazar Sabiha Doğan 'a verildi.

KATODER 'in çalışma alanlarına büyük projelerle Ekonomi, müzik, kültür mimari, güzel sanatlar kadın ve aile i,nsan hakları, çevre,demokrasi,gençlik ve çocuk hakları , hayvan hakları, ekoloji küresel ısınma,göç,göçmen,entregasyon,göçmen kadın,dezavandaşlı kadın,dezavantajlı insan, kadın hakları, kız çocuklarının fırsat eşitliği, kaynakların bilinçli kullanılması ve tüketilmesi ,tüm canlıların yaşam kalitesinin korunması, ulusal ve uluslararası insanı yardım, eğitim, şiddet mağduru insanlar ve iletişim ve birçok konuyu ele alan.projelerle bu konuda çalışan kurum,sivil kuruluşlar,üniversite ve bireylerla iş birliği yaparak örnek bir dernek olarak ses getrmeye başladı..

KATODER 'in kuruluşu ve bir yıldır başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve örnek ve farklı konulara imza atan derneğin. birinci yılı galayla kutlandı.

KATODER Başkanı Sabiha Doğan; "Insani konulardaki farklı konulardaki çalışmalarıyla büyük ses getirdiklerini bir çok alanda projeleri hayata geçirerek kurumlardan ,sivil kuruluslardan ve kişilerden büyük destek görerek yollarına başarılarla devam edeceklerini " söyledi..

Sabiha Doğan, gibi girişimci hanımların daha çok olması ve büyük başarılara imza atarak. topluma faydalı olan bu güzel insanları her zaman desteklemek gerekiyor..

KATODER Derneği Başkanı Sabiha Doğan'ı girişimci bir hanım olarak yürekten kutluyorum..