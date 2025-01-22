Ümit Özdağ büyük bir gayretle ve ısrarla sürdürdüğü çalışmasını belirli bir seviyeye getirince ne yazık ki, her halükarda koltuklarını korumak isteyen iktidar sahipleri tarafından hedef alındı.

Türkiye'de hepimiz hukuk ve dolayısıyla adalet arıyoruz...

Ancak ülkemiz üzerine çöreklenmiş anlayış, halkı hukukla korkutmak ve sindirmek için yargıyı sopa olarak kullanıyor.

Ümit Özdağ hadisesini de böyle okumak gerekiyor.

Ümit Özdağ büyük bir gayretle ve ısrarla sürdürdüğü çalışmasını belirli bir seviyeye getirince ne yazık ki, her halükarda koltuklarını korumak isteyen iktidar sahipleri tarafından hedef alındı.

Ümit Özdağ bu söylemlerini partisi kurulmadan önce de sonrasında da ifade etmekten hiç kaçınmadı. Öyleyse bu gözaltı ve tutuklanma hadisesi bugün neden yaşandı?

Günümüzde söylemleri en çok karşılık bulan lider Ümit Özdağ'dır.

Konjoktürel gelişmeler onun haklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Hele ki, Türk Milletinden ve Türk Devletinden yana tavizsiz tavırları uluslararası güçleri ve onların yerli işbirlikçilerini çok rahatsız etmiş durumdadır.

Başta Türk gençliği olmak üzere Türk Milleti, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile birlikte yeniden bir dirilişe geçti.

Üzerimizdeki ölü toprağı atılmak üzere!

Elbette bu durum birilerini rahatsız edecekti ve etti de!

Ümit Özdağ'ın çok önemli bir saptaması da: "Türk devletini Türk Milletine geri vereceğiz" vaadidir. Burası çok önemlidir ve tek başına etrafı ürkütmeye yeter bir iddiadır.

Ümit Özdağ'ın Türk Milletinden ve Türk Devletinden yana tüm düşünce ve eylemlerinin yanındayım...

Sadece ben mi?

Milyonlarla ifade edilen milliyetsever, vatansever, Atatürk'ün izinde giden insanlarımız da onunla beraberdir.

Bu sebeple sakın ola ki, Ümit Özdağ yalnız sayılmasın...

Türk Milleti bugünleri anlatacaktır. İhtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberliktir. Bunun tesis ettiğimiz takdirde önümüzde hiç güç bize karşı duramaz!

Buradan Türk Milletinin aziz mensuplarına bir kez daha seslenmek isterim ki, Türkiye'miz Türk Milletinin elinden alınmak istenmektedir. Buna engel olmak için çırpınan insanların yanında olun bu mücadelemizde bize çok büyük güç verecektir.

İnanıyoruz ki, birlikte başaracağız...

Saygı değer Genel Başkanım her biri bir Ümit Özdağ olmuş milliyet ve vatan sever arkadaşlarınız tavizsiz yanınızdadır. İnşallah Türk Milleti için başlattığınız. "Zafer Yürüyüşü"nü sizin önderliğinizde hedefe ulaştıracağız...

Gün ola harman ola!

Av.Özcan PEHLİVANOĞLU

Zafer Partisi

Genel Başkan Yardımcısı

