Dostların olması bir bütünlük bir güzelliktir.

İnsanın kendisiyle bir bütün gibi hissettiği, güvendiği ,herseyini paylaştığı dostlarının olması kadar güzel bir dünya ve yaşama sevinci yoktur..

Yeni Şafak Gazetesinin kıdemli yazarlarından ; Az konuşan çok düşünen..Düşünürken düşündüren..

Bazen güldüren bazen bazen sözcükleriyle derin düşüncelere ve en güzeli olumlu düşüncelere yollayan Yazar, Şair Mehmet Şeker ...

Dostluk adına yazdığı harika GEÇTİ DOST KERVANI Öykü kitabı okuyucularıyla buluştu ..

Gerçek dostluğun gönülden paylaşımını Yaşadıklarını ahde vefa göstererek kitabında ele almış.

İki yıldır kendi dostları ve başkalarından dinlediği dostluk üzerine yaşanan konuları toparlayarak hikaye kitabını yazmış .

Yazar Mehmet Şeker, dostluk üzerine yazdığı öykü kitabını akıcı ,sade ve zengin bir dil kullanmış ..

Yazar Mehmet Şeker gösterişi sevmez ..

Her zaman sadelikten yanadır.

Öyküleri de gösterişsiz ama alabildiğince zengin..

Onun için yaşayan, var olan yaratılmış her varlık kıymetlidir ..

Krallarları, kraliçeleri, yaldızlı sarayları boşverin diyen Yazar, "Sokakta oyuna dalmış bir kediyi, yolu nahiye ye yolu düşen mazbut bir memuru ,bankta oturan yaşlı bir amcayı , direksiyon başında efkârlı bir şoförüya da emektar bir vosvosu yazar..

Yasanmış hikayeleri yazar..

Yanlızlığı yazar,

Mehmet Şeker.. "içinde bir yerlerde nefes alıp verişlerini hissettiği adamları yazar..

Mazlumları yazar..

"Bursa ,Gemlik,Umurbey'deki çocukluğunu , gençliğini geçirdiği güzel ortamları güzel insanların olduğu hikayeleri yazar...

Pir Sultan Abdal'dan, Barış Manço'ya, Yahya Kemal'den, Namık Kemal’e, Yunus Emre'ye kadar değerlerimizi yazar..

İnsan ruhunun güzelliğini ,içtenliğini yazar..

Yasanmış hikayeleri kaleme alan Mehmet Şeker, 'Hikaye , şiir ve diğer yazılar. .

Yıllardan bu yana hep kardeşçe geçinerek bugüne kadar geldi ' diyerek "Hikâye yazmaya yeni başlamış değilim. Ancak bu kıyastakiler, son iki yılın mahsulü..

Maceralar eski olsa da, yazılışı yeni "Mehmet Şeker" Dostlukların ve yaşamın değerini ve kıymetini bilirsek ne mutlu.

Kervanlar giderken değer verdiğimiz mefhumları götürmedi..

Aynı zamanda çok sevdiklerimizde göçtü gitti..

Güzel insanlar bir bir gitti.

Hayatın geçiciliğini güzel dostları hatırlayınca veya kaybedince daha iyi anlıyoruz" diyerek; "Hayatı ve dostluğu güzelliklerle bitirelim..

Dostlukla kalalım"