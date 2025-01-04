2024 yılı benim için kitaplarla boğuşarak geçti. “Boğuşma”nın bu yazıdaki anlamı, onları didikleyerek, altlarını çizerek, notlar alarak okumaktır.

Yılsonlarında kendisine ve dostlarına yazılı olarak hesap vermek bir Zeki Sarıhan klasiğidir ve bunu bütün düzenli çalışan arkadaşlarına da tavsiye etmeye devam ediyor.

2024 yılı benim için kitaplarla boğuşarak geçti. “Boğuşma”nın bu yazıdaki anlamı, onları didikleyerek, altlarını çizerek, notlar alarak okumaktır.

Bir buçuk yıl önceydi. Türk Tarih Kurumu yöneticileri, 1993-1996 yılları arasında beşer bin adet bastıkları Kurtuluş Savaşı Günlüğü kitabımın bitmekte olduğunu, yeni baskılarını yapmanın bir zorunluluk olduğunu, bu ciltlere ekleyeceğim bilgileri hazırlamamı söylediler.

Gerçekten Türk Tarih Kurumunda yayımlanmalarından beri da aradan geçen 30-35 yıl içinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili birçok kitap yayımlanmıştı ve ben bunlardan elime geçirebildiklerimi okumakta idim. Kollarımı sıvadığımda ulaşamamış olduğum bir hayli kitap daha olduğunu anladım. Bu kitaplarda bulunan fakat Kurtuluş Savaşı Günlüklerinde bulunmayan bilgileri süzüp not almaya başladım. Hatta PDF’den Word dosyaları hâline getirdiğimiz 1. Cilde girecek bilgileri, ilgili tarihlere (30 Ekim 1918-23 Temmuz 1919) yerleştirdim. ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerin yeniden dizdirilmesini talep ettim. “Peki” dediler ama resmî kurumların işleri yavaş yürür. Bu dizgiler bana ulaştığında yeni bilgileri o ciltlere yerleştireceğim. Onar gelinceye kadar araştırmalarıma, notlar almaya devam ediyorum. Basıldığı zaman okuyucu çok daha kapsamlı ve aydınlatıcı bir Kurtuluş Savaşı kronolojisi ile karşılaşacak.

Bu çalışma için 160’n üstünde kitap taradım. Bu yıl tamamını okuduğum 31 kitap şunlar.

1. Mustafa Kemal’in Muhafızı Topal Osman, Ali Şükrü Cinayetinin Gizli Kalmış Gerçekleri, Ümit Doğan, 8. Baskı, Ankara-2017, Kripto kitap, 367 s.

2. Feryadım, İstiklal Harbinin Gerçekleri C. II, Ahmet İzzet Paşa, Hazırlayanlar: Yüksel Konar, Süheyl İzzet Furgaç, 2. Baskı, İstanbul-2017, Timaş Yayınları, 449 s.

3. Bir Kalpaklının Millî Mücadele Günlüğü, Mülazım Mustafa Hulusi, Yayına hazırlayanlar: Prof. Dr. Bayram Kodaman, Prof. Dr. Fahrettin Tızlak, Isparta 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırmaları Uygulama Merkezi 201 s.

4. İki Devir Bir İnsan Ahmet Faik Günday ve Hatıraları İstanbul-2012, 475 s

5. Millî Mücadelede Zor Yıllar, 1919-1922, Kütahya ve Havalisi, Ankara (basım yılı yok), Egemen Yayınları, 145 s.

6. Adana Millî Mücadelesi, Suavi Aydın, İstanbul-2022, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 193 s.

7. Atatürk Entelektüel Biyografi, M. Şükrü Hanioğlu, 2. Baskı, İstanbul-2023, 1000 s.

8. Yeni Bir Şey Yok, şiir, Sinan Kaban, İstanbul-2024, Artshop, 64 s.

9. Edebiyatımızda Ustaların Gözünden Atatürk ve Devrimin Yönü, Taylan Özbay, Ankara-2020, Telgrafhane Yayınları, 220 s.

10. Şiir Seçkisi, Gargalak Dergisinin eki, 2023, 48 s.

11. Asya Mektupları, Gezi-inceleme-eleştiri, Niyazi Berkes, 9. Baskı, İstanbul-2022, Yapı Kredi Yayınları, 212 s

12. Dokuza Kadar On, Seçme şiirler, Özdemir Asaf, Hazırlayan Doğan Hızlan, 34. Baskı, İstanbulü2023, Yapı Kredi Yayınları, 110 s.

13. Günaydın Şiirleri, Salah Özakın, İstanbul-2029, Ayışığı Ekin Sanat Derneği, 96 s.

14. Yolcudan Yolcuya, şiir, Salah Özakın, İstanbul-2019, Ayışığı Ekin Sanat Derneği, 84 s.

15. Sürgün, şiirler, Nejat Bayraktar, Adapazarı-2019, KaraMavi Yayınları, 117 s.

16. Mİllî Mücadele’de Demirci Mehmet Efe (1919-1923), Erol Akcan, Ankara-2014, Atatürk Araştırma Merkezi, 266 s.

17. Atatürk, Anrew Mango, Türkçesi Füsun Doruker, İstanbul-2000, Yeni Bin Yıl Sabah Kitapları, 637 s.

18. Gençlerle Baş Başa Sosyoloji, Mehmet Devrim Topses, İstanbul-2024, Yordam Kitap, 96 s.

19. Bir Altmışsekizli Yetişiyor-Yolumuz Devrim Yolu, Necla Ülkü Kuglin, Ankara-2020, İzan Yayıncılık, 294 s.

20. Aldırma Öğretmenim, şiirler, Murat Kement, Samsun-2024- 105 s

21. Karabibik, Tam metin ve Eleştirel Basım, Nabizade Nazım, Hazırlayan Doç. Dr. Erdoğan Kul, Ankara-2024, İlbilge Yayınları, 81 s.

22. Çiçek Açan Şiirler, Medine Çınar, Ankara-2023, İzan Yayıncılık 220 s.

23. Geçmişten Günümüze Iğdır Kültürü, Aşiret Boran Şen, Iğdır-20212, 191 s.

24. Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinin İki Yanı, Cevdet Çaldağ, İbrahim Ethem Tuncel, İstanbulo-2016, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 118 s.

25. Anadolu’da Hayat ve Hatıratım, Anadolu’da İstiklal Mücahedesi, Yayına Hazırlayan Hamit Pehlivanlı, Ankara-2011, Türk Tarih Kurumu 149 s.

26. Mukaddes Ankara’dan Mektuplar, Kadriye Hüseyin, Çeviren: Cemile Necmettin Sahir Sılan, Cumhuriyet Gazetesi, 128 s.

27. Yaver, Bekirağa Bölüğünden Türkistan’a Muhittin Bey’in Hatıraları, Arap Alfabesinden aktaran notlu ve tenkitli şekilde şerh eden Dr. Yusuf Gedikli, İstanbul-2003, Ufuk Ötesi Yayınları, 211 s.

28. Millî Mücadelede Cemil Cahit Tokdemir’in Anıları, Hazırlayan Abdullah Kehale, İstannbul-1996, 102 s.

29. Sürgün Hayatlar, Arif Cemil Bey’in Hatıraları, Hazırlayan Hamit Erdem Oksaçan, Emre Yayınları, İstanbu-2005, 222 s.

30. General Kemal Balıkesir’in Kuvayı Milliye ve İstiklal Savaşı Hatıraları, Hazırlayan Merve Üner, İstanbu-2020, Post Yayın Dağıtım, 144 s.

31. Millî Mücadele Esnasında Kuvayı Milliye Kumandanlığına Ait Hatıratım, stanbu-1996, Emre Yayınları, 122 s.