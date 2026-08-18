CHP Edirne İl Örgütü'nün Özlem Becan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu belli oldu. Keşan'ı temsilen Emre Şevik ve Saim Çağan'ın da yer aldığı kurulun ardından, Keşan İlçe Başkanlığı'ndaki görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanlığı'nda yeni dönem yönetim kurulu belli oldu. Özlem Becan'ın İl Başkanlığı görevini üstlendiği yeni yönetim kurulunda, Keşan ilçesini temsilen Emre Şevik ve Saim Çağan İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

CHP Edirne İl Yönetim Kurulu; Ali Bülent Ulusoy, Ahmet Gökkaya, Ayşe Meltem Atak, Emre Şevik, Ercan Gür, Erkan Benzerli, Erkan Makas, Ertan Doğancı, Haydar Çatak, Melek Yılmaz, Muhlis Yıldız, Mükerrrem Yaman, Oğuzhan Akbakır, Saim Çağan, Savaş Üner, Tuncay Kılıç, Uğur Kıvrak, Uğur Sönmez, Yağmur Islatı Aydın ve Yeşim Demir isimlerinden oluştu.

CHP Edirne İl Örgütü'nde yönetim kurulunun ilk toplantısının ardından CHP Keşan İlçe Başkanlığında da görevlendirilmelerin en kısa sürede yapılması bekleniyor.