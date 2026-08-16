CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anarak birlik, kardeşlik ve hoşgörü mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, farklılıkların zenginlik kabul edildiği bir gelecek için çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anma mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bıraktığı en büyük mirasın ayrıştırmak değil birleştirmek ve ötekileştirmek yerine kucaklamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti. Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, farklılıkların zenginlik kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında Hacı Bektaş Veli'yi sevgi, saygı ve rahmetle anarken, Hacıbektaş'tan yükselen barış ve kardeşlik çağrısının yaşatılması gerektiğini belirtti.