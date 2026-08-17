AK Parti Kocaeli eski Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gönül'ün vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti'nin eski Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve 23. ile 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Gönül'ün vefatı, AK Parti ve Kocaeli siyasetinde üzüntüyle karşılandı. Gönül'ün cenazesinin bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gönül'ün vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, 'AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı: — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2026

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğan Azize Sibel Gönül, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve bir süre serbest mimar olarak çalıştı.

AK Parti'nin kuruluş sürecinde Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlenen Gönül, 2003-2007 yılları arasında İl Sekreterliği yaptı.

23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Gönül, 24. Dönem'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü. Daha sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev aldı.